LOPE DE VEGA Álvarez-Ossorio lleva al teatro el duelo a muerte en Sevilla del marqués de Pickman El Lope de Vega acoge el jueves el estreno de esta obra basada en hechos históricos, que puede verse hasta el domingo

El Teatro Lope de Vega acoge, del día 7 al 10 de diciembre, el estreno absoluto de «Duelo a muerte del Marqués de Pickman», obra de Pedro Álvarez-Ossorio, Pepa Sarsa y Miguel Martorell, basada en el ensayo «Duelo a muerte en Sevilla» de este último, y a cargo de la Fundición Producciones.

«Duelo a muerte del Marqués de Pickman» cuenta la historia del Marqués consorte de la tercera Marquesa de Pickman, Rafael de León y Primo de Rivera, quien humilla en público al capitán de la Guardia Civil, Vicente Paredes, lo que lleva a este a retarlo a un duelo a muerte.

A pesar de que las leyes civiles lo prohíben y lo desproporcionado de los contendientes, el duelo se lleva a cabo un 10 de octubre de 1904. Después de muy diversos tiras y afloja, el ejército impone sus criterios y en ningún momento se ve sometido a la ley.

Pero ahí no terminan los hechos: la Iglesia, pese a no disponer de la tutela y control del cementerio, impone por la fuerza la expulsión del cadáver del camposano, y ayudado por la policía urbana lo traslada al cementerio civil. Las presiones, estrategias y esfuerzos de la población civil no sirven para nada.

En palabras de Pedro Álvarez Ossorio, «ejército, poder civil, Iglesia y clase dominante, se disputan un protagonismo que va desde lo cruento, pero también ridículo, de un duelo a muerte (más movido por intereses partidistas que por la necesidad de los hechos), hasta sobre quién dispone y porqué los enterramientos».

La obra ha sido producida por Fundición Producciones, una compañía de referencia en el sector andaluz de las artes escénicas, que nació vinculada a la Asociación de Amigos del teatro y de las Artes Escénicas de Sevilla (ATAES) y que cuenta con sede en el Teatro de La Fundición, ubicada en la calle Habana, en el centro de la ciudad.

Fundición Producciones cuenta con una dilatada historia en la producción teatral, avalada por 17 producciones realizadas desde sus inicios. Se caracteriza por la producción de espectáculos contemporáneos, alternando en los mismos distintos estilos que conjugan desde las reflexiones históricas hasta las temáticas más actuales. Su última producción fue el pasado año, con «La otra mano de Cervantes».

La escenografía del espectáculo es obra de Juan Ruesga, mientras que del vestuario se encarga Carmen de Giles. La obra está interpretada por Cristina Almazán, Juan Centeno, Paz de Alarcón, Íñigo Núñez.