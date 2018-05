Sánchez Vara: «Yo estaba dispuesto a salir a la plaza y suicidarme si hacía falta» La terna que iba a dar cuenta en San Isidro de la corrida de Partido de Resina lamenta la suspensión

ABC.ES

MADRID Actualizado: 28/05/2018 21:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Suspendida la corrida de Partido de Resina por el mal estado del ruedo

Tras la suspensión del festejo en Madrid los tres toreros hablaron para los micrófonos de Toros de Movistar +. Sánchez Vara, sustituto de Ricardo Torres (la sustitución y la devolución podría ser la clave, tal y como comentaban aficionados, muchos enfadados) fue el más contundente: «He dicho a la empresa que si me daban otra fecha o contaban conmigo en el futuro aceptaría la suspensión. Y dije que, si no lo hacían, yo estaba dispuesto a tirar para delante con la corrida y suicidarme en la plaza si hiciera falta. Llevo desde el mes de octubre preparándome para Madrid, luego entro por una sustitución y ahora pasa esto... Pero a mí no me tumba nadie».

Javier Castaño habló así: «El piso estaba en muy malas condiciones y había que suspender. La empresa no nos ha dicho nada de celebrar el festejo otro día, por lo que se trata de una suspensión, no de un aplazamiento».

Desde Francia habían viajado más de 700 aficionados para ver a Thomas Duffau, a quien más de setecientos paisanos habián ido a verle desde Francia: «Ha sido un palo fuerte pero el piso no está para torear. De esta corrida dependía en gran parte mi año. Es una pena que se haya tenido que suspender, porque para mí era una oportunidad de relanzar mi año. Ha sido una desagradable sorpresa ver el estado del ruedo, esta mañana no me había fijado en la cantidad de agua que estaba cayendo».