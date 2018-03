Artes Marciales Mixtas El ajuste de cuentas de la UFC con Conor McGregor La compañía lanza un claro mensaje a la que fuera su estrella en la espectacular promoción de la próxima velada

El fin del dominio de Conor McGregor en las Artes Marciales Mixtas está cerca. El que fuera máxima estrella del Ultimate Fighting Championship (UFC) perderá el próximo 7 de abril el último cinturón que está en su poder, el del peso ligero. Los gestores del campeonato no han recibido la respuesta que esperaban del luchador irlandés tras sus avisos y se lo arrebatarán.

«Conor ha ganado mucho dinero y si quiere pelear o no es su decisión, pero el cinturón debe moverse. Haremos Khabib contra Tony, y el ganador enfrentará a McGregor. Pero si Conor no quiere pelear, la pelea entre Khabib y Ferguson debe ser por el título indiscutido, no por el interino. Tiene que tomar una decisión de una vez. Si decide esperar hasta agosto o setiembre para regresar significará que habrán pasado dos años desde que ese cinturón se defendió y eso no puede suceder», había avisado Dana White, presidente del UFC.

Y así se hará. La organización decidió que el combate entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov, en el UFC 223, sea una pelea por el cinturón de campeón. Una velada cuyo anuncio oficial sirvió para enviar un mensaje velado a McGregor.

Durante el mismo la UFC aprovecha para sacudir a la que fuera su gran estrella, ninguneándolo al afirmar que estarán frente a frente «dos de los mejores pesos ligeros del planeta» y destacando la desaparición del irlandés del octógono desde hace unos dos años, al señalar que «no hay ningún lugar para esconderse». Veremos si hay respuesta por parte de 'The Notorius', pues nunca ha sido de morderse la lengua precisamente.