Elecciones 21-D Anna Tarrés, la independentista que podría unirse a Puigdemont La exseleccionadora nacional de natación sincronizada suena con fuerza para ir en la lista electoral de Junts Per Catalunya

17/11/2017 18:47h Actualizado: 17/11/2017 18:54h

La exseleccionador española de natación sincronizada, Anna Tarrés, una de las personas del mundo del deporte más visceral en el tema de la independencia, suena con fuerza para formar parte de la lista de Junts Per Calatunya que encabezará el expresidente cesado de la Generalitat Carles Puigdemont de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Tarrés siempre se ha mostrado muy visceral a la hora de hablar de la relación entre Cataluña y España. Así ha quedado claro desde hace varios años, con su participación en distintos vídeos de apoyo a la independencia y lo volvió a confirmar hace un par de meses, con una explosivas declaraciones: «Los catalanes nos sentimos cornudos y apaleados. ¿Qué hemos hecho para merecer esto de España? Estamos asfixiados a nivel fiscal y económico. En mi casa siempre hemos visto Cataluña como la nación que perdimos hace 300 años»-

La actual seleccionador de la sincronizada ucraniana tuvo una polémica salida de la Federación española tras los Juegos de Londres, en 2012, y semanas después fue denunciada por varias de la nadadoras por sus abusivos métodos de entrenamiento. Ella lo negó todo y de esa época no tiene ningún rubor en afirmar que no sentía absolutamente nada cuando escuchaba el himno español tras alguno de los éxitos de la selección que ella dirigió: «Que sonase el himno significaba que habíamos conseguido nuestro objetivo pero no se me encogía el corazón de ninguna manera. Me sentí parte de un estructura muy potente nacida en Cataluña de la que se aprovechó el gobierno español».