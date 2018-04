Boxeo Cancelan el segundo combate entre Canelo y Golovkin El proceso abierto tras el positivo por clembuterol del mexicano posterga «sine die» una de las peleas del año

ABC.es

Madrid Actualizado: 03/04/2018 22:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Era algo que se venía rumiando desde hace días. El positivo por clembuterol de Saúl «Canelo» Álvarez y el proceso abierto para esclarecer sus circunstancias podían afectar al segundo combate con Gennady Golovkin y así ha sido. La promotora Goldenboy Promotions, que representa los intereses del púgil mexicano, acaba de anunciar la cancelación del evento previsto para el 5 de mayo.

En una rueda de prensa en la que estaban presentes tanto el boxeador como su «apoderado», Oscar de la Hoya, el presidente de la promotora ha explicado las razones de lo que, a primera vista, parece un aplazamiento: «Desafortunadamente, estamos cancelando la fecha del 5 de mayo, de la revancha», ha dicho Eric Gómez. «Como muchos ustedes ya saben, hay una audiencia para el 18 de abril con la Comisión y desafortunadamente no va a haber suficiente tiempo para promover la fecha del 5 de mayo».

Con cara de circunstancias, tanto Canelo como De la Hoya han escuchado el anuncio de su promotora. Por lo que se desprende de las palabras de Eric Gómez, no se descarta retomar la promoción de este combate cuando se resuelva la situación del boxeador mexicano, que dio positivo por clembuterol en un control celebrado antes del primer combate contra Gennady Golovkin.

A pesar de la suspensión impuesta por la Comisión Atlética de Nevada (el organismo que dirime estos asuntos en el boxeo estadounidense), Canelo sigue defendiendo su inocencia alegando una intoxicación alimentaria, algo no del todo improbable en su país. «Aún no siendo intencionalmente me llega una sanción y lo respeto, esto me pesa mucho», ha dicho en sala de prensa. «La pelea, la revancha, tendrá que esperar y estoy triste porque me he estado preparando para demostrar que soy el mejor peso medio del mundo».