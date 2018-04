Muay Thai Carlos Coello: «Si por miedo dejamos de cumplir nuestro sueño, mejor que nos quedemos acostados» El luchador gaditano se subirá al ring del prestigioso «All Stars Fight» en Bangkok ante el campeón vietnamita Nguyen Tang

Este promete ser el año del muay thai español. Varios de los guerreros nacionales, tanto en el exilio como residentes en nuestro territorio, están acaparando grandes carteles junto a deportistas de leyenda. Carlos Coello, que anunció recientemente que luchará por su segundo Mundial el próximo mes de junio en Ponferrada, tiene buena parte de culpa. Y es que el gaditano ha sido seleccionado para participar en el prestigioso evento «All Stars Fight», que se celebra en el antiguo Reino de Siam, concretamente en Bangkok. Allí se batirá en duelo el 28 de abril contra el campeón vietnamita Nguyen Tang.

Esta velada apunta muy alto. Será retransmitida por «Workpoint» y en la que no estará solo, pues comparte cartel con enormes figuras de este deporte como la leyenda Buakaw Banchamek, al que hace escasamente un mes, el canario Jonay Risco logró derrotar. Coello ya tenía claro que iban a solicitar su presencia en eset evento pues, tuvo un acercamiento tiempo atrás aunque finalmente no se fraguó la batalla. «Para la primera edición ya me llamaron para que compitiera contra un luchador del gimnasio de Buakaw Banchamek, pero acababa de salir de un combate que perdí por nocaut en Japón y tuve que descansar y no llegaba tiempo para hacerla», apunta a ABC.

«All Star Fight» basa su formato en el enfrentaminto entre un luchador tailandés y un «farang», es decir, un extranjero. Es su forma de crear un morbo añadido y de buscar un choque cultural. Coello ya tiene fijado su próximo objetivo de carne y hueso. «Espero un combate muy difícil, mi rival es zurdo y bastante ortodoxo y es bastante complicado. Es un chico muy duro, pero espero hacer un gran papel y llevarme la victoria para que sigan contando conmigo en esta promoción». El gaditano, que reside en Rayong (Tailandia), es consciente de que hacer un buen papel en este tipo de combates es imprescindibles para continuar batallando sobre el cuadrilátero de esta organización.

Coello acumula varios títulos de gran calado y una gran experiencia, especialmente en territorio asiático. Así, esta será la 68 vez que se enfunde los guantes profesionalmente. 50 de esas guerras deportivas han sido en el antiguo Reino de Siam, lo que indica la constancia de peleas que tiene gaditano. Pero eso conlleva un riesgo añadido. «El miedo a la lesión es muy relativo. Puedes hacer diez peleas seguidas y nada más que tener golpes en las tibias o puedes coger un esparring y partirte algo», explica con total tranquilidad.

El luchador gaditano sigue la filosofía de «quien algo quiere algo le cuesta» y no piensa interrumpir el alto ritmo de combates. «Si por miedo dejamos de cumplir nuestro objetivo y nuestro sueño, mejor que nos quedemos acostados en casa. Un competidor siempre quiere competir. Después del Mundial que hice en España no he podido luchador mucho porque no he tenido suerte a la hora de cerrar los combates. Ahora que llegan buenas oportunidades hay que seguir creciendo». Y es que las bolsas en Tailandia, asegura Coello, «dan para sobrevivir pero no te hacen rico».

«No es como las artes marciales mixtas (MMA) que hacen tres o cuatro peleas al año y pueden vivir bien o incluso ganar bastante dinero. Nosotros tenemos que estar compitiendo más asiduamente haya lo que haya». La necesidad económica en muchas ocasiones apremia. Pero especialmente el rédito de vivir prácticamenete encima del cuadrilátero es deportivo. «Es mejor tener experiencia de ring y rodaje a hacer una pelea cada mucho tiempo y entrenarte tanto. Aquí en Tailandia puedes caer en el sobreentrenamiento y, por eso, es mejor competir».