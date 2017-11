Carreras de caballos Electra Voice pone firme a los machos en el Gran Premio Antonio Blasco Gran triunfo del preparador José Carlos Cerqueira ensillando a los dos primeros en la prueba principal en el Hipódromo de La Zarzuela

JAVIER FERNÁNDEZ-CUESTA

El Hipódromo de La Zarzuela volvió abrir sus puertas para la celebración de otro «Planazo del domingo», con la penúltima jornada de la temporada de otoño. El público volvió a abarrotar las tribunas y se disfrutó de un gran día de carreras de caballos.

En quinto lugar, se disputó el Premio Antonio Blasco, en homenaje al mítico propietario y sus colores, los de la Cuadra Rosales. Carrera reservada a los mejores velocistas de 2 años en adelante. Catorce aspirantes al triunfo y a los 24.000 €, tomaron la salida desde el poste de los 1.400 metros. Había gran expectación en las tribunas por lo abierto del resultado final, aunque había un favorito unánime Ascot Angel, que a la postre defraudó totalmente. En una carrera rapidísima y con un cambio de ritmo impresionante, Electra Voice consiguió una bonita victoria, siendo la primera yegua desde 2007 que se impone a los machos en esta gran carrera. Presidency se hizo con la plata tras un potente. Jose Carlos Cerqueira, ensilló a los dos primeros. El “viejo” Totxo, de nueve años, llegó tercero pasando muy al final, a Bruneta.

Se abrió la jornada, con el Premio Marita Villalonga, para potros y potrancas de 2 años, no ganadores, dentro del programa Made in Spain, sobre la distancia de 6.500 metros. Nueve candidatos a la victoria. Budgie se hizo con la victoria después de hacerse la carrera de punta a punta, ganando de forma brillante. Segundo en el poste de llegada fue Falak, pero debió ser distanciado al último lugar, al iniciar su ataque cambió bruscamente de línea, tirando al jockey de Never Cry, que al caer molestó a Miss Galaxia haciéndoles perder toda probabilidad. Jimena fue tercera.

En segundo lugar, se disputó el Premio Rubric, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.200 metros. Con ocho candidatos al triunfo, se dio la salida. Cuppacoffee, siempre vigilante en segunda posición, entró así en la recta definitiva, donde presentó su ataque ganando con superioridad. Vale rematando por el centro de la pista, llegó segundo pasando en los últimos metros a Nader que se hizo la carrera en punta.

La tercera carrera, el Premio Sultán el Yago, hándicap dividido segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.600 metros. Once caballos a las órdenes del juez de salida. Aquí se produjo la gran sorpresa de la jornada, ganó Pitaya después de ir siempre en los puestos delanteros, fue la que remató con más fuerza llevándose un bonito triunfo. Segundo, rematando de finales, llegó Spartakiste. Después de llevar todo el peso de la carrera, Divisa Azul, se tuvo que conformar con ser tercero. El ganador se pago 37,50 a 1. La gemela 143,40 a 1 y el trío en orden 2.323,70 €.

La cuarta carrera, Premio Fulgencio de Diego, hándicap dividido primera parte, soporte de la lototurf, para caballos y yeguas de 3 años en adelante y sobre la distancia de 1.600 metros. Doce candidatos al triunfo. Ragazzo, siempre bien colocado, controlando a sus rivales, presentó su ataque a 300 metros de la meta y con su potente cambio de ritmo se hizo con la victoria con solvencia, por cuerpo y medio. Segundo, mejorando anteriores, llegó Costa Esmeralda. La emoción vino por el tercer puesto, donde llegaron 3 caballos en un poco más de un cuello. Tercero en meta fue Speedrider, cuarto, Bostom Cham y quinto, Highland Lotus.

Se cerró la jornada con la sexta carrera, el Premio Venta de la Rubia, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Ocho participantes, desde el poste de los 2.000 metros. Obanos salió decidido a no tener complicaciones, siempre en los puestos punteros. Al entrar en la recta, presentó su ataque logrando la victoria con autoridad. Kuboki, fiel a su forma de correr, entró último en los metros decisivos, y con su gran punta de velocidad, cerró muchísimo obteniendo la segunda plaza. Loup Boutin, manteniendo forma, fue tercero.

Los ganadores 1ª CARRERA – “BUDGIE” – AGUSTÍN GOMEZ – THIAGO MARTINS – ROCCO’S 2ª CARRERA – “CUPPACOFFEE” – RICARDO SOUSA – M. AUGELLI – EXTREMEÑA OP 3ª CARRERA – “PITAYA” – MARINO GOMES – MARIANO HERNANDEZ – YEGUADA ARANJUEZ 4ª CARRERA – “RAGAZZO” – BORJA FAYOS – OSCAR ANAYA – P.H. LA ATALAYA 5ª CARRERA – “ELECTRA VOICE” – J. AUGÉ – JOSE CARLOS CERQUEIRA – LA CINCHA 6ª CARRERA – “OBANOS” – VACLAV JANACEK - GUILLERMO ARIZCORRETA – QUINTO REAL