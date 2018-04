Conor McGregor «No sé si está drogado o cuál es su problema» El presidente de la UFC, Dana White, carga contra la que fuera su estrella, que acabó detenido y declarará ante el juez

La imagen de Conor McGregor, estrella de las Artes Marciales Mixtas y uno de los luchadores más mediáticos de los últimos años, esposado a la salida de una comisaría en Nueva York está dando la vuelta al mundo. El irlandés protagonizó la pasada noche un vergonzoso altercado durante el «media day» de la velada UFC 223, en la que se ponía en juego el cinturón de campeón del que fue despojado por no querer defenderlo.

Tenía cuentas pendientes con Khabib Nurmagomedov, por lo que 'the notorius', acompañado de su séquito de radicales, trató primero de interrumpir las conferencias de prensa, pero como no lo logró la tomó con el autobús que transportaba a los luchadores tras su encuentro con los medios en la salida del Barclays Center en Brooklyn, arrojando todo lo que encontró y provocando la ruptura de sus ventanas. Dos luchadores, Ray Borg y Michael Chiesa, acabaron heridos y no podrán pelear el sábado al no haber recibido el visto bueno de los médicos.

McGregor huyó del recinto tras el altercado pero finalmente se entregó a la policía de Nueva York. Pasó la noche en comisaría y declarará ante el juez por cuatro cargos, tres por asalto y uno por vandalismo.

Tampoco podrá huir el doble campeón de la UFC del castigo de esta organización. «Pueden imaginarse que va a ser demandado y que esto ha sido realmente un muy mal movimiento para su carrera», declaró tras los incidentes Dana White, su presidente. «En este momento no quiero nada con McGregor. ¿Harías un negocio con él? Creo que todos estamos disgustados. Si no te cae bien Khabib, ¡pelea con Khabib! Pero traes a 30 malditos fanáticos y hacer lo que hiciste. No sé si está drogado o cuál es su problema», concluyó.

Más tarde la UFC transmitió un comunicado: «La organización considera que el disturbio de hoy es totalmente inaceptable y trabaja para determinar las debidas consecuencias. Los individuos involucrados en el incidente no son bienvenidos en la ceremonia de pesaje de mañana ni en el evento del sábado».