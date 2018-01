Balonmano | Europeo de Croacia Dinamarca siempre asusta España se enfrenta hoy a los daneses, campeones olímpicos, pero a los que se aplastó en la final del Mundial de 2013

Laura Marta

@laura_elliot_ Seguir 17/01/2018 12:14h Actualizado: 17/01/2018 12:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España acumula dos victorias y buenas sensaciones en este Europeo de Croacia. Está clasificada ya para la siguiente fase, pero quiere más, especialmente en el partido de hoy contra Dinamarca. Un reto mayúsculo porque la selección danesa siempre asusta. Es la actual campeona olímpica, y ha marcado la historia reciente del conjunto español.

Para siempre en el recuerdo quedarán dos episodios: la final del Mundial de 2013 y los cuartos en el Mundial de Qatar 2015.

En el Palau Sant Jordi de Barcelona se vivió un espectacular partido en el que la España que dirigía Valero Rivera aplastó ya solo en la primera parte a los daneses. Fue el resultado más abultado registrado en una final porque aquel 35-19 estuvo marcada por una superioridad en el juego que pocas veces se había visto en un enfrentamiento entre los dos mejores equipos de un torneo.

Dos años después, España volvió a enfrentarse a los daneses en otro partido a cara o cruz, los cuartos del Mundial de Qatar 2015. Una derrota enviaba al perdedor a casa y el marcador no se despegó del empate en ningún momento. Casi con el tiempo cumplido, ya barruntando la prórroga, el brazo de Joan Cañellas lanzó a España a las semifinales. Al final, el conjunto nacional se cayó del podio porque no pudo con Francia ni con Polonia en la lucha por el bronce. Pero otra vez, Dinamarca, la que siempre asusta, dejó de ser una pesadilla.

El seleccionador ha dado de baja para este partido a Julen Aginagalde, aquejado de una lumbalgia, y entra en su lugar Iosu Goñi. Este cambio puede no ser definitivo ya que podrá recuperar al veterano pivote ya en la segunda fase.

No obstante, Jordi Ribera no se quiere fiar de los dos partidos que cuenta con victorias en este Europeo de Croacia. «Sabemos que ya tenemos asegurados dos puntos, pero eso no debe generar ningún tipo de conformismo, sino todo lo contrario, más confianza y más ambición. No hay que desaprovechar ninguna oportunidad y debemos afrontar el partido sabiendo que podemos sacar dos puntos que serían importantísimo para nuestros objetivos», explicó el seleccionador.

Y sabe que Dinamarca tiene orgullo y mucho potencial, en todas las zonas del campo: «Dinamarca va mas allá de un solo jugador. Es un equipo que tiene buena portería, buenos extremos, un equipo con mucha facilidad de lanzamiento y que sale muy rápido al contraataque, por eso debemos incidir en la línea que mostramos ante la República Checa en defensa y seguir generando problemas a los rivales con nuestras alternativas defensivas».

Además, Dinamarca llega herida, pues perdió contra la República Checa en la segunda jornada del campeonato (27-26) y a orgullo le ganan pocos. Tras aquella final del Mundial de 2013, el seleccionador, Ulrik Wilbek, ni siquiera apareció por la sala de prensa.