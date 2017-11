Golf Discípulos con los mejores maestros Los éxitos de Sergio García y Rahm reviven la época dorada de Ballesteros y Olazábal

MIGUEL ÁNGEL BARBERO

La temporada golfística que acaba de terminar puede considerarse la mejor de la historia para el golf español. Las cifras de este 2017 reseñan un total de diecisiete victorias en todos los circuitos profesionales masculinos (15) y femeninos (2) y, aunque no es el mayor número de siempre (en 2010 hubo veinte), sí que es el curso en el que esos éxitos han sido de mayor calidad, sobre todo en lo que respecta a los hombres.

De los quince triunfos cosechados por los hispanos, siete de ellos se lograron en el Circuito Europeo y dos en el Americano, con el valor extra del Masters de Augusta de Sergio García. La única ocasión anterior en la que había sonado nueve veces el himno nacional fue en 1986, aunque en ese año no se ganó ningún grande y siempre se ganó a este lado del Atlántico. Además, entonces solo puntuaron tres golfistas (Severiano Ballesteros, Chema Olazábal y Antonio Garrido) y ahora cinco (García, Jon Rahm, Rafa Cabrera, Álvaro Quirós y Adrián Otaegui).

Sin embargo, estas dos campañas están más unidas de lo que parece, pues en ambas se produjo un relevo generacional clave para el golf español. Cuando la figura de Seve estaba en su máximo esplendor (acumulaba ya 43 títulos por todo el mundo y cuatro grandes), surgió la figura de Olazábal. El guipuzcoano, que tenía al cántabro como su ídolo y mentor, imitó desde el principio a su maestro y desde su primer año como profesional ya empezó a sacar brillo a su palmarés. En ese 1986 en el que por primera vez compartireron escenario, el de Fuenterrabía ganó dos veces y, en los años sucesivos, sumó 31 triunfos por 26 del genio de Pedreña. Es decir, que lejos de suponer un relevo, la coexistencia de estas dos figuras supuso una competencia de la que ambos se fueron alimentando. Por si fuera poco, su amistad se tradujo en la mejor pareja de siempre en la Ryder Cup, donde ganaron 12 puntos de 15 posibles.

Para seguir con los paralelismos, ambos fueron también capitanes del equipo europeo y galardonados con el premio Principe de Asturias.

Los héroes del siglo XXI

Cuando en 1999 irrumpió Sergio García en el panorama internacional con el sobrenombre de «el Niño» poco podía suponer que, dieciocho años después, sería él quien tomaría esa condición de maestro. Y no sólo por haberse ganado el apodo en Augusta, sino por ser el protagonista de una nueva edad dorada del golf español.

Hasta que empezó este año, el castellonense había acumulado un impresionante palmarés, con 26 victorias por todo el planeta. Sin embargo, siempre se le afeaba el hecho de que aún no hubiera conseguido ese «major» que separa los grandes jugadores de las estrellas.

Por cuestiones del destino, justamente en 2017 llegó otra figura que le sirvió de revulsivo al más alto nivel: Jon Rahm. El vizcaíno confirmó desde el principio la fama que le acompañaba (fue durante dos años el mejor amateur del mundo) y consiguió su primer triunfo profesional en el mes de enero en San Diego. La semana siguiente, como por arte de magia, Sergio ganó en Dubái y, dos meses después, la chaqueta verde en Georgia.

A partir de entonces la relación entre ambos jugadores se fue estrechando y hoy en día disfrutan de una gran amistad. García se ha liberado de la presión de ser la eterna promesa del golf y se siente muy cómodo ejerciendo de guía deportivo del vasco, que nunca ha negado la devoción que siente por él desde pequeño.

El rendimiento en su primer año juntos no ha podido ser mejor (tres triunfos cada uno) y lo mejor aún está por llegar, pues Rahm ha declarado por activa y por pasiva que su gran objetivo es sumarse al bando europeo en la próxima Ryder Cup de París. «Crecí viendo los éxitos de Seve y Chema y me he imaginado cientos de veces haciendo lo mismo con Sergio; sería todo un honor poder jugar de compañero con él», comentó hace unos días en Valderrama. La nueva pareja de oro del bando continental ya está servida.