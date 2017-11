Carreras de caballos Doctor Óscar, a por «su» Premio Fernando Melchor DDécima primera jornada de la temporada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela

Javier Fernández-Cuesta

Este domingo volvemos a tener otra cita en el Hipódromo de la Zarzuela con la décima primera jornada de carreras de caballos de la temporada de otoño. Seis emocionantes pruebas que comenzarán como siempre, a las 11:30 horas de la mañana. Una jornada en la que se rendirá un emotivo recuerdo a Fernando Melchor, gran aficionado a las carreras de caballos, propietario y socio del JCE. Nos dejó el año pasado y seguimos echándole de menos. Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo podrán disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

En quinto lugar, como siempre, se disputará la carrera más importes del día, como ya hemos comentado, el Premio Fernando Melchor. Es una prueba reservada a los potros y potrancas de tres años, nacidos y criados en España, con una distancia a recorrer de 1.600 metros y 18.000 euros de premio para el vencedor. Ocho candidatos a la victoria. Doctor Óscar, que era propiedad de Fernando Melchor y con sus colores de la Cuadra Marbella, llevados ahora por su hermano Ignacio, es el máximo favorito. Sus carreras de este año han tenido como objetivo prepararle para esta emotiva ocasión. Sus máximos rivales serán Queenrose y Forbaibor. Para sorprender, están preparados Maramer y Just One Look.

Se abrirá la mañana con el Premio Copa de Criadores Manuel Delgado Sanchez-Arjona, financiada por MAPAMA, para potros de dos años, nacidos y criados en España, a recorrer una distancia de 1.500 metros y con un premio de 12.000 euros, para el primero que pase por meta. Se dará la salida con seis participantes. Destacan Cañedo y Belmonte, sobre el resto. La carrera debería ser un duelo entre los dos. El bronce debería estar entre Osiris y Danubio.

Le seguirá el Premio Copa de Criadores Javier Navarro Reverter, financiada por MAPAMA, para potrancas de dos años, nacidos y criados en España, a recorrer una distancia de 1.500 metros y con un premio de 12.000 euros, para la ganadora. Nueve aspirantes al triunfo. Crystal Head y Tihanna son las favoritas. Al fallo, hay que contar con La Chana, Swing Star y Niagara. La sorpresa podría venir de Run Run.

En tercer lugar, se disputará el Premio Jade, hándicap, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, Reservado a Amazonas y Gentlemen. Ocho participantes saldrán desde el poste de los 1.800 metros. Kuboki debería por fin conseguir la victoria que está mereciendo. Mirmidon y Tara Canarias podrían ser sus máximos enemigos. No se puede olvidar a Ciudadela, que está muy en forma. Kirilovich, situándose, podría sorprender.

En cuarto lugar, se correrá el Premio José Perelli, soporte de la lototurf, hándicap, para caballos y yeguas de tres años en adelante sobre la distancia de 2.200 metros. Diez candidatos a la victoria. Onix Azul, en gran forma y rondándola, es nuestro favorito. Amaro Pargo, Sweet Sue y Hooponopono, intentarán ponérselo difícil. Como sorpresa Quimera y Dolly Dimples.

Se cerrará la jornada con la sexta carrera, el Premio Madrid Horse Week, un sprint de 1.000 metros línea recta, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Con siete caballos se dará la salida. Gym Shoes gran especialista en este tipo de pruebas, tiene una gran oportunidad de alzarse con el triunfo. Mahon y Abrantes lucharán para impedirlo. Deseado, puede ser la sorpresa.

Podrán seguir disfrutando del «Planazo del Domingo» en el Hipódromo de La Zarzuela, perfecto para toda la familia, donde la diversión y el espectáculo están asegurados. En esta ocasión estará protagonizada por una magnífica oferta gastronómica en la que, además de los food trucks, arroces y barbacoas habituales, contará con una sabrosa diversidad de setas y productos de caza con los que Gonzalo Sedeño, chef de «El Lebrillo», preparará unas exquisitas tapas de patatas con níscalos y arroz con perdiz, acompañados de una excelente variedad de cervezas Mahou. Todo ello se podrá degustar en el Jardín Sur del hipódromo.

La jornada se alargará hasta la tarde, ya que al término de las carreras se podrá disfrutar de una buena comida en los jardines del hipódromo y de la música en directo con el grupo Triboo Pop.

Recordamos que en la parte alta de la tribuna central, se ha acondicionado un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y albergará 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

ABC Pronostica 1ª CARRERA: (1) BELMONTE - (2) CAÑEDO - (4) DANUBIO 2ª CARRERA: (9) TIHANNA - (1) CRYSTAL HEAD - (8) SWING STAR 3ª CARRERA: (6) KUBOKI - (2) - (7) CIUDADELA - (1) KIRILOVICH 4ª CARRERA: (6) ONIX AZUL - (2) AMARO PARGO - (4) SWEET SUE 5ª CARRERA: (2) DOCTOR OSCAR - (1) QUEENROSE - (3) FORBAIBOR 6ª CARRERA: (2) GYM SHOES (4) ABRANTES - (3) MAHON