Ellas se ganan su espacio

Laura Marta

Para Vicky, Alba, Clara, Irene o Lucía, del Madrid CFF y del Colegio Alameda de Osuna de hockey, da igual quién haya al otro lado del campo. Para ellas solo son rivales que hay que superar para marcar los máximos goles posibles. Con esa idea salen al césped y a la pista y con esa idea han ganado la liga alevín de Madrid, por segundo año consecutivo, las futbolistas, y pelean en la Final Four infantil las de hockey. ¿Qué les hace especiales? Que tienen como algo natural y adquirido que sus contrarios sean niños.

El éxito, más allá de otros ejemplos como el Valencia alevín o el AEM Lleida, o que las madrileñas han logrado 158 goles a favor y 18 en contra, es haber reivindicado su espacio en el deporte de la forma que mejor saben: jugando. Es posible que ninguna sea consciente de lo que supone su éxito para el futuro. Cómo han demostrado que con su calidad, su técnica, su juego en equipo y su esfuerzo diario pueden competir en igualdad contra cualquiera, se llame como se llame. «El problema está más en los padres que en los niños. Por primeras impresiones equivocadas. Los niños, en cambio, lo tienen mucho más aceptado, integrado, van al choque igual, meten la pierna igual. Son rivales», cuenta Nerea Alonso, directiva del fútbol femenino de la Federación de Fútbol de Madrid.

Ganado en el césped

Sin embargo, habrá un momento en que la competencia se segregue. A partir de cadete (14-16 años), ellas jugarán su liga y ellos la suya. En la Comunidad de Madrid esta categoría femenina debutará la próxima temporada, fruto de la demanda ganada en el césped. Hasta ahora, cuando las chicas dejaban la edad infantil debían integrarse en la juvenil, con edades hasta los 18 años o más. Un freno en su progresión; algunas ya no juegan tanto, muchas lo dejan. «Y ya no las recuperas. Ni para el fútbol ni para el deporte. Con todos los valores que se pierden con ello», prosigue Alonso. «En hockey solo hay cuatro equipos en sub 16, así que debemos jugar en la infantil mixta para progresar. No hay sub 18 femenina, y jugarán con las sénior porque a partir de juvenil ya no pueden jugar en mixto. Y no es lo mismo ni por mentalidad ni por técnica. Lo bueno es que en edades más pequeñas sí hay más equipos en cada categoría. Eso es que hay afición, interés», subraya David López, entrenador del Alameda de Osuna de hockey.

Aceptan que el cambio físico, sobre todo en esos 14-15 años, supone una diferencia entre chicas y chicos, aunque Alba Mellado, entrenadora de las campeonas del Madrid CFF, subraya un matiz: «Vale, puede que los chicos estén más fuertes, pero se pueden trabajar otros aspectos para que el juego siga equilibrado. A lo mejor no se ganan tantas ligas, pero sí seguir siendo competitivas. Este equipo alevín tiene la mayor posesión del balón, los niños se cansan más rápido y ahí es cuando hemos podido hacer más goles. El físico se agota, la técnica no. Y hay muchas maneras de jugar, si no no existirían distintos entrenadores. Está Cristiano, pero también Iniesta». «El baloncesto femenino es mucho más táctico que el masculino, reconocido por entrenadores de hombres de mucho bagaje. La técnica es mucho más precisa», añade Chema Buceta, entrenador de baloncesto. «Muchas veces a las chicas les tienes que decir “tira tú”, porque tienden a ser más solidarias y a dar muchos más pases que los niños, que valoran el marcar por encima de todo», explica López.

Equipo Alameda de Osuna hockey patines - Guillermo Navarro

Pero Buceta sí establece como lógico la distinción de categorías: «La diferencia física se nota y entra en la lógica que se separen las ligas. Puede haber chicas, por supuesto, que sí podrían competir en ligas mixtas, pero también entra aquí la competitividad, y prolifera la ley del más fuerte. Y ellas no podrían desarrollar tanto su talento».

Hay modalidades que no se observan estos cambios físicos. Ana Carrasco, Sandra Gómez o Laia Sanz desafían los límites en dos ruedas. Pero en otros ya hay una especialización en el que el físico es más determinante. Pero Buceta también añade un importante matiz refereido a la igualdad: «Sí es importante que se compartan los eventos: atletismo, tenis… interacción. Y sí que hay que igualar las condiciones: el balón más pequeño, las vallas del atletismo, la red de voleibol. En baloncesto la canasta tendría que ser más baja para que fuera más espectacular. ¿Por qué no les dejas hacer cosas igual que a los chicos? Para atraer al gran público y los patrocinadores tiene que tener ese toque de espectacularidad. Y en absoluto es hacer de menos a las chicas, sino fomentar esas diferencias a su favor. Dar la misma oportunidad: ahí está la igualdad».

«Las competiciones no se habían adaptado a lo que ya demandaban los clubes y, sobre todo, las niñas. Nos dimos cuenta de que había que crear la categoría cadete y abrir la mano en poblaciones que no pueden reunir a tantas chicas de la misma edad: que jueguen con más mayores, pero no al revés. Pero soy partidaria del fútbol mixto. Se desarrollan todos mejor, las niñas y los niños. Y los padres. Por lo menos, que tengan libertad para elegir». «Cuanta más naturalidad le das a todo, mejor salen las cosas. Y ahora cada vez hay más entrenadores implicados y con nivel, más creceremos todos», indica López.

De 108.000 licencias de fútbol en Madrid, 5.000 son femeninas. Y las que están por venir. El Alcorcón se dio cuenta de que le faltaba una pata en el club: las mujeres. Han apostado por ello con fuerza, con convicción. En la primera convocatoria recibieron a 60 niñas. «Me emocioné. Superó nuestras expectativas. Queremos que haya un equipo en todas las categorías, para no cortar a nadie. Vero Boquete y Laura del Río solo hay una. Cada una que juegue en la categoría que tenga su nivel. Y prefiero uno o dos equipos, pero que tengan los mismos cuidados que el resto. No puede ser el peor horario, peor ropa como hasta ahora. Esto no es una moda», cuenta Nuria Palomo.

Los cuatro pelean en el campo y en los despachos para luchar todos juntos por un deporte para todos, sin apellidos. «Los niños tendrán que aprender a compartir y convivir en el mismo espacio, porque es para todos. Si hay que cambiar horarios, se cambian. A las mujeres hay que incluirlas sí o sí. Se lo están ganando», dice Palomo. «Es verdad que en Madrid siempre faltan espacios, pero hay clubes que tienen un benjamín H para niños y no ponen en duda crear otro, pero ponen la excusa del espacio para el femenino. No, lo que no tienen es voluntad», subraya Alonso.

Vicky, Alba, Clara, Irene se han ganado su sitio. Aunque a ellas solo les importe el partido siguiente. «No es que la mujer tenga que ser mejor del hombre, sino que puede ser mejor de lo que le han dejado hasta ahora», completa Mellado.