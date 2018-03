Halterofilia Brachi: «Cuando vuelva, puchero de mi abuela» El campeón de Europa de halterofilia habla con ABC sobre sus trucos y sus sueños para seguir la estela de Lydia Valentín

Laura Marta

@laura_elliot_ Seguir Actualizado: 28/03/2018 08:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Brachi, campeón de Europa

Subió al podio, llegó al hotel y se acostó. Por el momento, nada más. Al despertar, la medalla seguía allí, en su cuello y su palmarés. Y las llamadas de los medios no cesaban. «No termino con uno y llama el siguiente. Se agradece, se agradece», se ríe en la entrevista con ABC. Josué Brachi, el primer oro europeo para la halterofilia española masculina. Un hombre feliz.

Llevaba una década buscando este levantamiento. Desde que comenzara en este deporte que le aconsejó su padre con 13 años y del que receló al principio. «Todos los prejuicios que puede tener la gente yo también los tuve. Pensé que no era para mí», recuerda Brachi. Pero lo era aún menos el fútbol y al final se quitó la pereza de entrar en el gimnasio. Hoy no sale de él.

«Engancha porque te superas a ti mismo. Haces muchos amigos mientras aprendes la técnica con juegos. Ahora yo me entreno de lunes a viernes mañana y tarde y los sábados por la mañana. Sí, hay que estar un poco loco para este deporte. Pero disfruto con todo lo que hago, y es una filosofía que adapto a mi vida porque sé que si te gusta algo siempre vas a dar el cien por cien», afirma. El sevillano, y sevillista, subraya que la halterofilia no es solo levantar peso. Al contrario, hay una vertiente mental que él trabaja con la misma intensidad que con la que va subiendo de peso. «El 80 % de la competición se gana con estrategia y con juegos psicológicos. Se ha visto con este oro. Elegí 116 kilos en arrancada como estrategia de todo o nada. En 119 fallé dos veces porque intenté sacar más ventaja. El dos tiempos también intenté lo máximo posible. Mirco Scarantino se vino abajo cuando vio que tenía que bajar el peso de 144 a 138. Se ganó más en la tarima de calentamiento que en la de competición».

Fue uno de sus trucos para lograr el oro, pero tiene más, aunque se excuse entre risas de que no los puede contar. «No, no te puedo decir cómo me concentro ni lo que visualizo cuando salgo. Es un secreto profesional. Utilizo una técnica que casi nadie usa y que me enseñó mi psicólogo y nos va muy bien». Sí confiesa, en cambio, otros secretos que lo han llevado hasta el oro. Es un chico casero, que necesita estar rodeado de su familia y su novia para poder refugiarse en ellos en un mal día o recrearse en uno bueno. Por eso se entrena en Sevilla, con Rosario Muñoz y Manuel Bermejo Díaz. Por eso, en cuanto vuelva a casa, mantendrá una tradición. «Yo soy el típico de hacer dieta mediterránea, de todo y variado. Pero me gusta muchísimo el cuchareo. Se lleva bien cuando no se va a competir; en competición, se quita. Cuando vuelvo de un torneo siempre hay un puchero de mi abuela, ya sea diciembre, marzo o agosto».

Almohadas y sueños

Como al Europeo de Rumanía no se puede llevar a la familia, se lleva su almohada. «Una normal, no es rara ni nada, pero es mi almohada de toda la vida. Me han dicho que debería tirarla porque está hecha polvo, pero antes tiro la casa por la ventana que la almohada».

Debajo de ella tiene el oro europeo en un deporte marcado por el dopaje. «Da rabia porque tú te matas a entrenar y otros tienen un as en la manga. A veces es un poco lata estar localizable todos los días, pero es así como se pilla a la gente». Con medallas y limpieza piensa en el siguiente paso. «Valoro los éxitos, pero no los llevo conmigo. Dentro de dos meses tenemos los Juegos del Mediterráneo, y en noviembre el Mundial, y no se ganan con este oro, sino con más entrenamientos. En el largo plazo quiero ser el primer campeón olímpico en Tokio 2020». A la estela de Lydia Valentín. «Gracias a ella y sus éxitos se conoce la halterofilia en España. Nadie mejor para abanderar nuestro deporte», confirma el oro europeo.