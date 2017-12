Carerras de caballos Un espléndido «Hipodamo de Mileto» sorprende en el Gran Premio Villamejor «Tuvalu», primer caballo que gana cuatro grandes en una temporada: Corpa, Gran Premio de Madrid, Memorial Duque de Toledo y Gladiateur. Doblete de Guillermo Arizkorreta, con Abrantes y Llerena, y de Ana Ímaz, con New Ialy Bereliere e Imposat

El Hipódromo de La Zarzuela cerró este domingo la Temporada de Otoño de forma brillante, con otro éxito de público, que llenó las tribunas y disfrutó del último «planazo» del año.

En quinto lugar se disputó el Gran Premio Villamejor, prueba reservada a los mejores potros y potrancas de tres años. Nueve aspirantes al triunfo y a los 30.000 euros tomaron la salida desde el poste de los 2.800 metros. Había gran expectación en las tribunas por ver el desenlace de la misma. Queenwhity cogió la cabeza al abrirse los cajones y dirigió al grupo hasta entrar en la recta definitiva, desapareciendo rápidamente. Fue entonces cuando se abrieron las «hostilidades». Hipodamo de Mileto, viniendo de los últimos puestos, cuando encontró hueco para pasar, se fue con un gran cambio de ritmo a la meta ganando con autoridad. Zascandil llegó segundo también con un gran final y solo a un cuarto de cuerpo del ganador. Winfola, haciendo una grandísima carrera, consiguió ser tercera. Defraudó algo Sancho, que en un momento de la recta tuvo un apunte ganador, pero al final, fue cuarto. Preciosa carrera con un emocionante final.

La sexta carrera fue el Premio Entre Copas–Gladiateur, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, a recorrer el «maratón» de cuatro kilómetros, siendo la carrera más larga en España. Seis candidatos a la victoria y la los 18.000 euros de premio. Santiz salió decidido a marcar el ritmo de la prueba, entrando en cabeza en la recta final, pero Tuvalu controló la carrera y, cuando decidió que era el momento hacia la meta, se fue a ganar, lo que logró con el mínimo esfuerzo. Santiz, haciendo un carrerón, conservóla segunda plaza resistiendo el ataque final de Genessee, que consiguió el tercer puesto en la llegada. Tuvalu consigue un hecho histórico al ser el primer caballo que logra vencer en Corpa, Gran Premio de Madrid, Memorial Duque de Toledo y Gladiateur en una temporada. Todo un campeón.

La tercera carrera, el Premio Fundación Querer–Veil Picar, para potros y potrancas de dos años, sobre la distancia de 2.000 metros y una dotación de 15.000 euros para el ganador. Magal, siempre muy bien colocada durante el recorrido, esperó al momento preciso para atacar, para obtener una bonita victoria. Nieves llegó segunda, batida en los últimos instantes por solo un cuarto de cuerpo. Tercero, a una nariz pasó por el poste de meta, Cretino. Los tres primeros nos regalaron un bonito final.

Se abrió la jornada, con el Premio Boo, para caballos y yeguas de dos años en adelante, sobre un sprint de 1.000 metros línea recta. Solo cuatro ejemplares en liza. Carrera sin historia. La superioridad de Abrantes se hizo manifiesta, imponiéndose por más de cinco cuerpos sobre el segundo, que fue Viento Sur. Tercero, también lejos, Gyn Shoes.

En segundo lugar se disputó el Premio Ceferino Carrasco, para potros y potrancas de dos años que no hayan corrido dentro del programa Made in Spain. Diez candidatos desde el poste de los 1.600 metros. Ganó New Ialy Bereliere, rematando con mucho estilo, por el centro de la pista. El Puntal, con muy buenas maneras y gustando mucho, consiguió ser segundo. Tercero, ya a cuatro cuerpos, llegó Urban Rock.

La cuarta carrera, el Premio Eduardo Olgado, hándicap para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 2.100 metros. Once caballos a las órdenes del juez de salida. Imposant fue siempre en los puestos punteros y al llegar a la recta definitiva presentó su ataque, yéndose a la meta con autoridad sin dar opción a sus rivales. Segunda fue Tara Canarias. Saumet llegó tercera, rematando desde el último puesto, cediendo demasiada distancia a recuperar,

Se cerró la jornada con la séptima carrera, el Premio Marqués de Murrieta, para caballos y yeguas de tres años en adelante, reservada a amazonas y gentlemen. Ocho participantes, desde el poste de los 1.400 metros. Acamante salió como un tiro nada más abrirse los cajones y de forma «suicida» fue separándose de sus rivales, llegando a la recta final con muchos cuerpos de diferencia y agotado. Llerena e Ibai fueron comiéndole terreno para pasarle pocos metros antes de la meta, siendo Llerena quien obtuvo la victoria de forma brillante. Acamante aguantó milagrosamente el tercer puesto al llegar a la meta cuando ya le pasaban Qum Ram y Becquia Owecinda, que por una nariz fueron cuarta y quinta.

Los ganadores 1ª CARRERA: “ABRANTES” – VACLAV JANACEK - GUILLERMO ARIZCORRETA - BIDASOA 2ª CARRERA: “NEW IALY BERELIEE” – RICARDO SOUSA – ANA IMAZ – J.J. MONTAGNE 3ª CARRERA: “MAGAL” – JOSE LUIS MARTINEZ – C. FERNANDEZ – HABIT 4ª CARRERA: “IMPOSANT” – J. AUGÉ – ANA IMAZ – MILD WEST 5ª CARRERA: “HIPODAMO DE MILETO” – C. CADEL – J. CALDERON – NANINA 6ª CARRERA:– “TUVALU” – OSCAR DE ORTIZ URBINA – JOANES OSORIO – SANTA BARBARA 7ª CARRERA: “LLERENA” – SR. PINEDA - GUILLERMO ARIZCORRETA – ALDOVEA