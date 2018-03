eSports El deporte tradicional se arrima a los eSports El fútbol, la F1 o el baloncesto aterrizan en este fenómeno, que aspira a ser olímpico, para llegar al público más joven

Emilio V. Escudero

«La primera Olimpiada Intergaláctica de Spacewar tendrá lugar aquí el miércoles 19 de octubre, con una duración de 2000 horas. Habrá cerveza gratis y el evento será documentado por el reportero Stewart Brand, de Stone Sports, y la fotógrafa Annie Liebovitz». Este anuncio convocaba en 1972 a decenas de estudiantes de la Universidad de Stanford para participar en una competición que coronaría al mejor jugador de «Spacewar», uno de los primeros videojuegos de la historia. El premio, una suscripción a la revista «Rolling Stone», ha quedado obsoleto casi cincuenta años después.

Aquel evento, al que acudieron decenas de jóvenes, se ha transformado hoy en un fenómeno mundial que mueve mucho dinero y que tiene una audiencia de 450 millones de personas en los cinco continentes. Actividad que se ha ganado por derecho propio el reconocimiento como actividad deportiva por el Comité Olímpico Internacional, lo que abre las puertas para que en un futuro puedan formar parte de alguna cita olímpica, de la misma forma que lo harán en los Juegos Asiáticos de 2022.

«A estas alturas, nadie puede poner en duda ya que los eSports son un deporte. Es un debate que cansa en cierta manera y el que sigue dudando es porque no conoce qué son los deportes electrónicos. Los jugadores cumplen unas rutinas igual que cualquier otro deportista. Entrenan, cuidan su alimentación, preparan los partidos... Además, se ha demostrado que el desgaste físico y mental es muy grande», explica a ABC Ana Oliveras –«aNouC» en el universo eSports–, la primera «gamer» española que dio el salto a nivel internacional. Una pionera. Ella reconoce que cuando comenzó a jugar, hace dos décadas, le costaba ver que sus rutinas diarias eran las de un profesional del deporte, algo que a día de hoy está totalmente normalizado. «Iba de la universidad al trabajo y de ahí a jugar/entrenar. A veces tenía que pedir permiso o perderme exámenes para ir a algún torneo. Entonces no pensábamos que éramos deportistas de elite», señala. Eso, ahora, ha cambiado. De hecho, las grandes estrellas de los eSports pueden llegar a ganar mucho dinero. «Faker», el Cristiano Ronaldo de los deportes electrónicos, firmó hace poco un contrato que le reporta 2,5 millones al año, a los que suma ingresos por publicidad que le hacen ganar unos 4 millones por temporada.

Como el fútbol

Los clubes profesionales de eSports han proliferado en todo el mundo. También en España. Aquí hay estructuras muy bien asentadas, como «Movistar Riders», equipo fundado por tres amigos apasionados de los videojuegos que se ha transformado en una organización que da trabajo a 70 personas. «Para nosotros, lo más importante es que los jugadores rindan y estén en las mejores condiciones para hacerlo bien. Tenemos entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, analistas... somos como cualquier club de deporte tradicional. Porque en realidad estamos hablando de deportistas de elite, cuyo único objetivo es centrarse en dar lo máximo», explica a ABC Jorge Sáinz, director deportivo y uno de los fundadores del club.

Él es el encargado de ojear el mercado internacional en busca de talento, tal y como haría, por ejemplo, cualquier «scouter»de la NBA. «Además de la habilidad técnica del jugador, evaluamos su parte humana y psicológica. Sus metas en la vida... Es importante que comparta los valores del club, que sea una persona madura y con ganas de aprender», señala. Esos deportistas cuentan con un centro de entrenamiento al que no le falta detalle. Vestuario «NBA», sala de entrenamiento y de vídeo, área de descanso y comedor. Un lugar importante donde cada uno sigue a diario la dieta impuesta por un nutricionista. «El mito del jugador gordito o sedentario se ha roto. Está demostrado científicamente que una persona sana y en forma rinde mejor y por eso cada deportista entrena en el gimnasio y sigue una dieta sana enfocada a mantener bien alimentado el cerebro, que es su herramienta principal», afirma José Luis de la Serna, director médico de Movistar Riders.

Premios millonarios

Hace tiempo que el deporte tradicional puso sus ojos en el universo de los eSports, pero esa tendencia se ha intensificado mucho en el último año. Organizaciones como la NBA, la Fórmula 1 o La Liga española de fútbol han desembarcado de una u otra forma en el mundo de los deportes electrónicos, cuyo crecimiento resulta imparable en los últimos años. «El nuestro es un proyecto ambicioso, pero no invasivo. Queremos trascender más allá del fútbol y acercanos a otras audiencias como los ‘millenials’. Es una forma de acercarles nuestro producto», explica Alfredo Bermejo, director de estrategia digital de La Liga sobre la reciente llegada del fútbol español a los eSports.

Como ellos, el objetivo de estos deportes tradicionales es captar el interés de los más jóvenes y hacerlo en su entorno más cercano. El grueso de la audiencia de los deportes electrónicos está entre los 15 y los 29 años. «Es un público que no ve los canales habituales y que no consumen publicidad tradicional. Por eso, este mercado, que es presente y no futuro, te da un posicionamiento de marca que no te lo da ningún otro sector», afirma Eider Díaz, responsable de comunicación en España de ESL, la mayor empresa del mundo en organización de eSports.

Eventos como la «ESL One» de Katowice (Polonia) reúnen ya anualmente a 173.000 personas en una misma ciudad, en la que dejan beneficios de 22 millones de euros. En 2017, los ingresos de los eSports a nivel mundial se estimaron en 540 millones de euros, cifra que se elevará hasta los 760 en 2018.

Con ese panorama, no es extraño que los ojos del deporte clásico mundial se hayan vuelto hacia los eSports. Una realidad cada vez más palpable en el día a día, que ha llegado para quedarse.