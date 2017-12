Golf Jon Rahm volará solo en 2018 El español deja el entorno de los Mickelson y tendrá un nuevo representante

La primera temporada completa de Jon Rahm como profesional no ha dejado indiferente a nadie. Con tres victorias en su haber, un tercer puesto final en el ránking europeo, un cuarto en el mundial y un quinto en el americano, tiene bien ganado el reposo del guerrero. Estos días los está aprovechando en Bilbao para hacer lo que más le gusta, estar con su gente y acercarse a San Mamés para ver a su Athletic, como lleva haciendo desde que tenía que cuatro años. «Mi primer recuerdo es ver las melenas de Julen Guerrero y yo era tan pequeñito que me quedé dormido en el campo», apunta con nostalgia cuando rememora sus recuerdos rojiblancos.

Luego ya se convertiría en un asiduo seguidor para seguir con la tradición familiar (su abuelo fue el delegado del club durante más de treinta años), tanto en directo como a distancia. «Antes sí que iba siempre a los partidos, pero ahora me las apaño para verlos u oírlos por internet -comenta- Es más, cuando me pillan en un entrenamiento, me pongo los cascos y así me mantengo al tanto de todo lo que pasa». Recientemente, ya con su categoría de estrella del deporte mundial, ha podido disfrutar de una visita al nuevo coliseo de los leones, donde fue la estrella invitada para presentar las nuevas competiciones de rugby que se celebrarán allí en 2018, las finales de la Champions y la Challenge Cup continentales.

Sin embargo, todo este relajamiento local no puede hacerle olvidar lo que le espera en un par de semanas. Una vez que celebre la Navidad con su familia volverá a Estados Unidos donde le espera una apasionante temporada 2018, que comenzará nada menos que en el torneo de campeones de Hawái.Es un torneo exclusivo al que solo tienen acceso los ganadores de torneos en 2017 y donde coincidirá con Sergio García. A partir de entonces, afrontará cuatro torneos seguidos en California (incluido el de San Diego, donde defiende título) y los Mundiales de México y Austin. «El calendario global no va a diferir mucho del último, solo habrá tres o cuatro pruebas nuevas -indica- pero sí que tendré que darle una vuelta a cómo afrontar los majors, la única espinita que me ha quedado».

Un entorno estable

Aunque su grupo de trabajo seguirá igual (Carlos Celles y Joseba del Carmen controlan sus detalles técnicos y mentales) y Adam Hayes le lleva los palos, en el plano organizativo se producirá un gran cambio. Obligado por unas circunstancias que escapan de su control, tendrá que alejarse de la familia Mickelson.

Tim Mickelson, el hermano del genial jugador zurdo ganador de cinco grandes, entrenaba en Arizona State cuando llegó Rahm. Y al ver el diamante que le cayó en las manos, decidió abandonar la universidad junto al vasco para ser su manager y guía por el profesionalismo. Sin embargo, la apuesta ganadora le duró poco. A mediados de este año Phil rompió con su caddy de toda la vida, Bones Mackay, y le reclamó a su lado para llevarle la bolsa.

Últimamente Tim ha compaginado estas dos labores, pero Jon le ha puesto freno. «He hablado con él y, aunque seguimos siendo muy amigos, le he dicho que no es una sensación con la que me sienta cómodo. ¿A quién ayudaría si nos tuviéramos que jugar un grande su hermano y yo?», reflexiona. La consecuencia directa es que Steve Loy, el presidente de Lagardere Sports, tomará directamente las riendas de su carrera, con Jeff Koski (EE.UU.) y Jamie Evans (Europa) como apoyos.