Patinaje artístico Javier Fernández: «Mi estrategia: programa limpio, carisma, perfección» El patinador afronta los últimos dos meses antes de su mayor reto: conquistar la medalla olímpica

Javier Fernández comienza su cuenta atrás particular. Después de más de una década de carrera profesional, se enfrenta al mayor de sus retos: conquistar la medalla olímpica que no tiene. Se quedó a las puertas en Sochi 2014, y quiere quitarse su espina en Pyeongchang 2018. El español tiene muy claro que acudirá a la cita fiel a sí mismo, con un programa corto en el que dará vida a Charlot, y uno largo en el que se convertirá en El Quijote: «Vamos a mantener la estrategia que nos ha llevado hasta aquí: programas difíciles y complicados, pero hacerlos limpios, y mezclarlos con carisma y buena acogida por el público», explicó Fernández.

Se siente cómodo con sus programas, a los que tiene mucho cariño. «El Quijote nos gusta, a la gente le gusta. Tiene carisma, diferentes estilos de música y de patinaje, con una historia completa de principio a fin, y una recopilación de todos los programas que hemos hecho. A principio de temporada tuve buenas competiciones, y luego sufrí un bajón, pero volvimos a remontar. Debe estar preparado para los Juegos».

Es uno de sus mayores retos, esa medalla olímpica que pugnará con otros grandes patinadores que han crecido con él y con nuevos nombres que llegan con mucha fuerza: «¿Qué es mejor? ¿Más dificultad y más fallos o un programa limpio, aunque sin tantísima dificultad? Yo me decanto por la perfección. Algunos quieren hacer tanto cuando el cuerpo no responde que acaban por llegar las lesiones», aseguró el dos veces campeón del mundo.

Su palmarés también pesa en sus hombros. Aunque la mayor presión se la pone él mismo, por eso no le afecta la responsabilidad que le intentan poner desde los medios de comunicación porque se espera de él siempre lo máximo y lo mejor. «Yo soy el que más se exige, por encima incluso de mi entrenador. Y yo soy el que se puede pner nervioso. ¿Y si no lo hago bien? Pero también la veteranía puede ayudarme. La madurez te añade un plus. Los más jóvenes puede tener más presión por tener que hacerlo bien al no tener tanta trayectoria como yo. Y con la experiencia puedes contraponer esos nervios. Aunque cada competición es diferente y tengo que intentar afrontarlo cada vez».

Antes de los Juegos llegará el Europeo (del 15 al 21 de enero), un campeonato que servirá también de buena preparación para el patinador. «Desde luego es importante para mí porque quiero ganarlo. Ganar un sexto europeo sería entrar más en la historia de este deporte. Y también sé que es un buen entrenamiento para los Juegos. Muchos tendrán los ojos puestos en Moscú».