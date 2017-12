Ajedrez El logo erótico del Mundial de Ajedrez Algunos grandes maestros han criticado la imagen elegida por la empresa organizadora del campeonato

F. MARÍN BELLÓN

Hacer más sexi el ajedrez no era exactamente esto, aunque llamar pornográfico (o «peonográfico») el logo del Mundial de Ajedrez parece exagerado. En todo caso, algunos grandes maestros han criticado la imagen elegida por World Chess, empresa organizadora del campeonato por el título, que Magnus Carlsen defenderá en Londres en noviembre de 2018. No hace falta tener la mirada sucia para ver en el logo una simbología erótica no demasiado oculta.

