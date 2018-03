Halterofilia Lydia Valentín: «Me motiva que se me exija el oro» La halterófila asume su responsabilidad como referente en la selección española y mundial para conquistar el Europeo de Rumanía (26 marzo-1 de abril)

Lydia Valentín lidera el Europeo de halterofilia que se celebra en Rumanía a partir del día 26 de marzo. Está viviendo los mejores años de su vida, con el oro mundial, y recibir por fin su plata olímpica de Pekín 2008. Acepta con orgullo y responsabilidad ser la referente de este deporte tanto en España y en la selección, como en el mundo. Por eso no se achanta ante el reto de lograr otra medalla más, el oro, y conquistar de nuevo Europa. Sería su cuarta corona continental. Otro reto en su inmaculado palmarés y en su ambición inagotable.

Apenas han pasado tres meses desde que se proclamara campeona del mundo y ya tiene ganas de volver a gritar de alegría el próximo 31, día de su competición. Así es su hambre de triunfos, que se retroalimenta cada día en los entrenamientos y encuentra su máximo esplendor en las competiciones. Este Europeo es solo un paso más hacia los Juegos de Tokio 2020, pero Valentín no admite medias tintas. «Estoy muy bien preparada y en mi mente está el conseguir una buena posición. Si hago una buena competición, el resultado será una consecuencia del trabajo que estoy haciendo ahora. Afronto este Europeo con muchísimas ganas. Está muy pegado al Campeonato del Mundo. No ha habido tiempo para descansar pero esto es así y te tienes que volver a preparar. Las ganas de competir siempre están ahí. Al final es un Europeo más y, aunque no es un Europeo clasificatorio, la motivación por competir y por conseguir medallas es ilimitada», se expresó a EFE.

Solo quiere seguir reivindicando su calidad, su técnica y su poder en la halterofilia. Por encima de récords históricos. «Mi objetivo como tal no es conseguir el cuarto título europeo ni quitarle a Estefanía Juan su récord. Quiero estar contenta con mi competición. Me motiva que ahora se me exija el oro. Siento que la gente cree en mí y eso para mí es importante. Más que presionarme, lo que hace es motivarme».

Por encima, sobre todo, del dopaje. La española defiende la halterofilia libre de sustancias prohibidas. «Es que es la única forma de entender el deporte. Lo otro no es deporte. Lo otro es un 'show', algo que quieren hacer de una forma que no es la correcta. Yo me centro en mí. No puedo pensar en mis rivales, en cómo van y en lo que están haciendo. Yo voy a lo mío y después la justicia siempre sale o por lo menos esta vez ha salido. Yo tengo claro que quiero disfrutar de este camino, de cada Europeo y de cada Mundial hasta los Juegos Olímpicos de Tokio».