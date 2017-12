Boxeo Mayweather confiesa la burla de la pelea del siglo El púgil, que derrotó con claridad a Conor McGregor, desvela el secreto mejor guardado de los primeros asaltos del combate

S. D.

@abc_deportes 06/12/2017 16:40h Actualizado: 06/12/2017 16:51h

La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, el denominado combate de los 1.000 millones de dólares por la cantidad de dinero que generó, acabó con el resultado esperado. El púgil salió vencedor sobre el luchador de Artes Marciales Mixtas que, muy limitado al tener que ceñirse a las reglas del boxeo, no pudo con el mejor boxeador de los últimos años.

Sin embargo, el combate deparó algunas sospresas. La principal, la cantidad de golpes que el irlandés logró conectar en los primeros asaltos. De hecho logró cerca de una treintena más de impactos de los que logró otro mediático boxeador, Manny Pacquiao, contra el mismo rival.

Un inicio inesperado para la pelea, si bien Mayweather acabó imponiendo su superioridad sobre el ring hasta llevarla a su terreno y conseguir la victoria por K.O. técnico en el décimo asalto.

Ahora, aquella sorpresa por el buen papel de McGregor en los primeros compases del duelo, ha caído por tierra al compartir Mayweather lo que, según él, pasó de verdad en aquellos tres primeros actos. «Te voy a decir la verdad. Hice que la pelea pareciera buena para la audiencia», declaró en la web FightHype.

«Todo el mundo protestaba por el combate entre Mayweather y McGregor, ¿no? Pero os voy a decir la verdad. Hice que Conor McGregor llegase a la audiencia. Sabéis que lo hice para quedar bien con todos. 'Llevé' a McGregor. Hice que pareciera Dios para todos ustedes», explicó.", finalizó.

Las palabras del púgil, que volvió de su retiro únicamente para aceptar el desafío de McGregor, no le han gustado al irlandés, que si bien ha confesado en alguna ocasión que el combate fue «un circo», está convencido de que en una hipotética revancha la historia sería muy diferente.

«Lo que me está enfermando es que la pequeña mierda está retirada ahora. Sé que si fuera otra vez contra él, bajo las reglas del boxeo, conseguiría la victoria. Luchó completamente diferente de lo que ha hecho siempre. No podía entender lo que estaba haciendo desde el principio. Siento que con las lecciones que aprendí, si tuviera otra oportunidad me llevaría la victoria», argumentó.