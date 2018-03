Jugar con cabeza Paco Vallejo abandona el Europeo perseguido por Hacienda El menorquín confiesa no ha podido resistir más la presión después de dos años lidiando contra una inexplicable deuda

F. MARÍN

Paco Vallejo, número uno del ajedrez español, ha decidido abandonar el Europeo individual que se celebra en Batumi (Georgia). Su derrota contra el jugador local David Arutinian ha sido la última para él en el torneo. Las causas de la fuga no son ajedrecísticas, sin embargo. El menorquín confiesa no ha podido resistir más la presión, después de dos años lidiando con Hacienda, situación agravada por la salud de su madre. ¿Gana tanto un jugador de ajedrez? (aquí contábamos algo, por cierto). Desde luego que no. El problema puede sorprender a muchos, pero no a los jugadores de póker. A Paco le ha pasado factura la forma absurda en que el fisco español mide (o medía, ojalá solo sea eso) los ingresos.

