Pádel Bela: «A mis hijos no les daré una pala. Les diré que son malos, para que estudien» Fernando Belasteguín termina 2017 como número 1 del mundo por decimosexta vez en su carrera, la tercera con su pareja perfecta del momento, Pablo Lima

Dieciséis años seguidos como número 1 pero no había conseguido nunca ganar el torneo de maestros. Fernando Belasteguín (Buenos Aires, 1979) ya puede tachar una cosa más en su lista de deberes. No le quedan ya muchos al campeón de todo de pádel, pero se los inventará porque su ambición crece cada año. Parte de la culpa es Pablo Lima (Porto Alegre, 1989), con quien ha terminado un tercer año de crecimiento como pareja y que es solo un impulso más para seguir avanzando juntos. Ya no se entienden el uno sin el otro. Han pasado por mucho en estos tres cursos, especialmente este 2017 complicado por lesiones y rivales. Se tomarán unos días de descanso para celebrarlo, para asimilarlo, pero enseguida se pondrán a pensar cómo ser mejores, cómo terminar como números 1 una vez más, la cuarta para el brasileño, la decimoséptima para el argentino. El pádel crece con ellos. Ellos hacen crecer el pádel.

- ¿Crecen juntos o por separado?

- BELA: En nuestro caso tenemos la concepción de que el pádel es un deporte de pareja. No somos dos jugadores que nos metemos a jugar en una cancha de pádel. Somos muy conscientes de que somos una pareja y eso es lo que nos ha dado ser tan fuertes estos tres años. Hemos pasado mil dificultades. En esto el público se puede equivocar pensando que si uno es mejor o el otro peor. Miramos el pádel como pareja. Aunque luego te puedan gustar los movimientos de uno o de otro de forma individual, pero el pádel es un deporte de pareja.

- ¿Cómo ha ido este año?

- LIMA: Estamos supercontentos de haber conseguido nuestro primer objetivo del año que era terminar como números 1. Hay que recordarlo con un cariño especial porque ha sido muy difícil.

- Entre otras cosas, por la operación de rodilla de Belasteguín. ¿Cómo se vuelve a la competición?

- BELA: Tenemos un preparador físico, Toni Martínez, que es al que menos se le ve, el que menos sale en la foto, pero hace diez años que estoy con él. Y si hablas con él te dice, «no, es que Bela y Lima son unos animales, se recuperan rápido». Pero nosotros no hacemos otra cosa que la que nos dice él. No somos animales es que tenemos un preparador físico muy capacitado y las recuperaciones que hemos hecho han sido siempre muy buenas. Ojalá no tengamos que poner en práctica su gran capacidad, eso querrá decir que estamos sanos. Pero por el momento es parte de nuestro éxito.

- LIMA: volver tras una lesión grave siempre te genera dudas de cómo vas a estar. No eres lo mismo, ver cómo vas a quedar. Hay una readaptación del cuerpo, hasta que vuelve a estar al cien por cien y sigues adelante. Pero hay torneos cada semana y tienes que jugar con eso: sabiendo que no vas a competir igual, que jugarás al 70 % o al 80 % porque es lo que tienes. Hay que aceptar que vas a perder partidos jugando así. Hay que aceptarlo, bajar la cabeza y continuar. Sacar lo mejor de la pareja y de ti mismo.

- ¿Tienen algún preparador mental para estos casos?

- BELA: Yo trabajo con un psicólogo, Óscar Lorenzo, con el que llevo muchos y que me ayudó mucho a partir del torneo de Andorra. Lo llamé para que me ayudase porque veía cosas que no me gustaban nada de mí mismo. Y me aportó cosas muy prácticas que me han ayudado mucho.

- Este año han ganado menos torneos, ¿cómo se toman que haya más competencia poco a poco?

- LIMA: Han surgido jugadores jóvenes que el año pasado no habían despuntado tanto. Las parejas que ya estaban consolidadas han jugado mejor que otros años anteriores. El pádel ha dado un salto de nivel muy bueno y se ha notado mucho la rivalidad. Se ha igualado mucho. Nuestro número 1 lo hemos conseguido ahora, pero el año pasado lo logramos después de ganar muchos torneos consecutivos. Pero este año casi no logramos ganar seguidos. Eso significa que está con una gran salud y que tiene un recambio muy bueno. Eso también nos ayuda mucho a nosotros. Nos ha hecho crecer mucho más. Y te motiva.

- Son la referencia para todos, ¿han tenido que cambiar ustedes algo de su juego para que no les encuentren los puntos débiles?

- LIMA: Constantemente porque ha habido parejas que también han cambiado y eso nos ha hecho readaptarnos. También para adaptarnos a la pelota más rápida que se ha impuesto en este año. Ha sido un aprendizaje constante. Por eso este número 1 tiene mucho más mérito. Hemos asumido muchas cosas: la pelota, la operación de rodilla que es fundamental.

- ¿Cómo evolucionan y mantienen la ambición los referentes?

- BELA: Nosotros miramos para arriba y no ves a nadie. Nosotros tenemos que trabajar con la intención de seguir mejorando, pero así y todo, miramos los puntos más importantes de cada pareja. Creo que la competencia hace que mejoremos. A mí me gusta mucho. Y más con la edad que tengo y con todos los años que tengo en el pádel, que sigan apareciendo jugadores jóvenes con golpes nuevos me hace también intentar ser mejor. Este año, añadieron la pelota más rápida, que parecía el antídoto a Bela y Lima, y hemos acabado como números 1. A veces este tipo de cosa que no están en tu mano y que te encuentras te activa. Como este antídoto al juego de Bela y Lima para evitar esos tiempos como el primer año en el que solo perdimos dos partidos. Soy una persona que en vez de enojarme con eso, lo que hago es decir: «bien, ¿queréis que juegue con una pelota mucho más rápida? Pues voy a ser mejor con una pelota mucho más rápida». Y me pongo a trabajar para eso.

- LIMA: Al ganar este o este torneo, a veces los resultados camuflan lo que tenemos que mejorar. Como estás ganando eso o lo otro ya no tienes que hacer tanto y te hace quitar esas visiones de mejorar. Por eso hay que mantener la ambición y tratar de evitar eso a diario.

- ¿De quiénes aprenden ustedes?

- LIMA: Hoy en día aprendes de todos los que tienes enfrente. Hay cosas que ni siquiera tú sabes porque la gente inventa. El aprendizaje viene de los rivales y de ti mismo, de todos los defectos que te ves, de intentar evitar puntos flojos. Tener la cabeza abierta de querer cambiar lo que no funcione o lo que puede funcionar mejor. Y la humildad de adaptarte.

- BELA: Acabamos de terminar un año muy complicado. Cuando descanse un poquito me pondré a pensar en lo que venga el año que viene. No sé si descansaré dos días o tres, o una semana, porque sé que enseguida voy a pensar en el año que viene. Pero este ha sido muy difícil en todos los aspectos, y ya comenzaré a pensar en el año que viene.

- LIMA: Pero hay muchas cosas que podemos mejorar: ser más agresivos, tener más variantes de juego. El objetivo principal es jugar mejor que 2017. Y lo podemos lograr.

- Les entrena Horacio Álvarez Clementi, pero después de 16 años como número 1, ¿qué les puede enseñar un entrenador?

- LIMA: Siempre viene bien un punto de vista desde fuera, una tercera visión. Para algún gesto que tú parece que ves bien pero que no es así. Eso es fundamental porque no lo ves tú que estás desde dentro.

- ¿Tienen sparrings habituales?

- BELA: Siempre hay muchos chicos que disputan las primeras rondas y que juegan muy bien. Y vienen a trabajar con nosotros con muchas ganas que eso es superimportante para nosotros. Y también tenemos que agradecerles a ellos porque nos ayudan durante todo el año.

«Tengo tres hijos y no les daré una pala. Les diré que se les da mal, que son malos, para que estudien»

- ¿Cómo han visto evolucionar el pádel desde dentro?

- BELA: Ya empieza a haber escuelas con un volumen de niños alto. Lo que es la práctica del deporte tiene un futuro espectacular. Hay que darle tiempo. Es un deporte muy joven. Pero va creciendo bien. Sobre unas bases muy sólidas, que es muy bueno para el futuro del deporte. Si creces muy rápido sin base, luego bajas también mucho. El circuito de pádel hoy en comparación a hace tres años hay una gran diferencia, y dentro de tres años será mucho mejor. Hoy somos mejores que hace tres años, pero somos muchísimo peor de lo que será dentro de cuatro o cinco años.

- ¿En qué lo han notado más?

- BELA: En todo: afluencia de público, puesta en escena, pabellones espectaculares, televisión... la imagen de hoy es una pista muy limpia, con el césped azul muy limpio, en los cristales no hay nada de hierro, la imagen es muy limpia. Han profesionalizado mucho esa parte viendo de qué forma se puede televisar bien. Y está muy bien, y aún así con un presupuesto muy bajo. Cuando haya más presupuesto para la producción la imagen que se consiga será cada vez mejor.

- ¿Llegará un momento en el que unos padres podrán decirle al hijo: «toma la pala y hazme rico»?

- BELA: Yo tengo tres hijos y no les daría la pala a mis hijos. Les diría que son muy malos para que estudiaran. Yo. Ojalá que sí, pero...

- LIMA: ¿Hacerte rico con el pádel? Eso, si se da, será dentro de muchos años. Nosotros comparamos el pádel con el tenis o con el fútbol que están muy bien pagados, pero si te vas al atletismo, por ejemplo, un jugador de alto nivel de pádel está mejor que ellos. Pero sin pensar que un día te vas a hacer millonario.

- BELA: Los primeros 30-35 del ranking, si no tienes obligaciones se puede vivir. Vivir. Si luego ya tienes hijos o responsabilidades, ya es más complicado.

- ¿Cuánto tiempo le dedican al pádel?

- BELA: Nos entrenamos cuatro horas, entre gimnasio, físico, pista... cuatro horas. Y ya. No pienso más en pádel que esas cuatro horas al día.

- LIMA: Luego desconectas y punto. Y con el tiempo cada vez piensas menos. Cuando tenía 20 años estaba todo el día pensando en el pádel. Ahora con la familia, piensas en tus horas de trabajo, pero nada más. Hay más cosas.