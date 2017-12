Boxeo La polémica entrevista de Floyd Mayweather que está dando la vuelta al mundo En una charla en directo con sus seguidores a través de Instagram desveló las peculiaridades de su extravagante vida sexual

Floyd Mayweather Jr. está disfrutando las cuantiosas rentas de su carrera como boxeador, coronada con la mediática pelea que ganó al luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor. El estadounidense está haciendo una particular vuelta al mundo, con paradas en Dubai, Tailandia, China, Japón o Rusia, pero aún así ha tenido tiempo de hacer una entrevista en directo con sus seguidores en Instagram, un foro en el que el púgil no tuvo reparo a la hora de dar rienda suelta a su controvertida personalidad.

El encuentro tuvo una parte deportiva, en la que Mayweather se refirió a su carrera y desveló que el UFC (Ultimate Fighting Championship) le ofreció varios planes de futuro. «Me llamaron hace poco y me pidieron que volviera. Si quiero puedo volver haciendo UFC, puedo ir a luchar al octágono. Puedo hacer un trato de tres o cuatro peleas y ganar mil millones de dólares», explicó el estadounidense.

El rato de charla en directo también le sirvió para reivindicarse ante sus seguidores: «Soy el más grande de todos los tiempos. No quiero escuchar a nadie decir que hay uno mejor por ahí o uno mejor por allá. Al final del día, soy el mejor atleta de todos los tiempos. Me oyeron. No hay nadie mejor que yo. Lo hice del mejor modo posible, llamativo, extravagante, lo hice a mi manera. Me quedo con el cien por cien de las ganancias y soy mi propio jefe».

Aún así, lo más llamativo de esta entrevista en la red social Instagram fue lo relacionado con su privacidad. Mayweather, sin pelos en la lengua y con un carácter ciertamente extravagante, se refirió a su peculiar vida amorosa y sexual.

«No hago nada gratis, en el sexo o paga ella o pago yo», aseguró el boxeador, que puntualizó que ello no quería decir que comprase a sus citas. «No soy un estafador, soy como un patrocinador... Yo pongo el dinero detrás de ti para elevarte al siguiente nivel, si es que estás dispuesto a pasar al siguiente nivel».

Finalmente el estadounidense reafirmó algo que había confesado hace meses: «Tengo siete novias».