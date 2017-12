Rally Dakar Nani Roma: «De los sustos, tengo más canas» El piloto español vuelve a Mini, el equipo con el que triunfó en 2014. El palpito para este Dakar, que empieza el 6 de enero, es de victoria

Ganó el Dakar en motos en 2004, tras un largo y peligroso periplo de años que casi le cuesta la vida en África, y acto seguido saltó a los coches. Diez años después se adjudicó el rally sobre cuatro ruedas. El 6 de enero comienza otro reto, ser el primer español que consiga dos raids en coches en la carrera de su vida.

-Triunfó en 2014 con Mini y retorna a Mini. ¿Es favorito?

-Eso quiero, voy a intentarlo, esta carrera es mi sueño, pero hay una decena de buenos pilotos que pueden vencer. Voy a correr con el Mini 4X4. Esperamos sacar lo mejor de todo el trabajo que hemos hecho durante tantos meses y esperamos que todo funcione bien. Somos optimistas y estamos confiados. Solo pienso en mí y en correr bien, dándolo todo, que no me quede en la conciencia que pude hacer más. No me descentro en pensar en otros pilotos.

-¿Triunfar con Mini fue decisivo para dejar Toyota y volver?

-Influyó. Pero también influyeron las ganas y la ilusión que pone Sven Quandt (jefe de X-Raid). E influyó que conozco a todo el mundo. Fueron siete años con ellos, he vuelto con ingenieros que estaban cuando gané y con franceses que conocía de Mitsubishi. He vuelto a mi casa. Toyota me trató muy bien y tuve que cerrar los ojos y pensar en la salida del Dakar, en Álex (Haro, su copiloto), en mí y en el coche. Y pensé: ¿Cuándo ponga primera dónde quiero estar?. Elegí Mini.

-¿Cómo analiza el recorrido de 2018?

-Muy duro. Han hecho una carrera complicada para celebrar el 40 aniversario. Será un rally con mucha arena, al principio con las dunas de Perú, y luego pasamos por Argentina, que es muy difícil con el calor. Y después viene la altura de Bolivia. Nos hemos preparado físicamente muy bien en cámaras de calor para simular la altitud y las condiciones más duras.

Peugeot y Toyota eran los favoritos el año pasado. ¿Mini lo es ahora?

-Sí, porque el equipo ha hecho una gran inversión. En el 4x4 tuvimos que quitar cien kilos de peso, cambiar la suspensión. Peugeot tiene cuatro pilotos muy buenos: Peterhansel, Carlos (Sainz), Loeb y quizá también Despres. Luego están Nasser Al Attiyah y De Villiers con los Toyota. Y también son favoritos Mikko Hirvonen y Terranova con Mini. Vamos a pelear con ellos. Y si nos ganan, les aplaudiremos.

-¿La meta es vencer a los Peugeot?

-Sí, pero el objetivo es hacer las cosas bien. Tienes que ganar a todos. Si tú haces bien las cosas cada día, tienes muchas posibilidades de llegar al final y luchar por la victoria. Que no tengas ningún reproche personal y poder decir que has dado el máximo.

-¿Qué ha cambiado en este raid?

-Es diferente, ya llevo más de veinte años en la carrera que ha marcado mi vida. No es el mismo rally porque el mundo tampoco es el mismo. Hemos cambiado de continente y la carrera es más rápida, es un reto distinto. Y muy competitivo, no puedes perder ni un segundo en cada curva, antes era diferente. Es como un raid de largo recorrido donde vamos al máximo cada día. Es como convertir una maratón en un sprint o una media maratón. Los tiempos, son distintos. Me sigue apasionando no saber qué viene delante. La navegación, las dunas, el perderte, encontrarte: eso es el Dakar.

-¿Y cómo ha evolucionado usted?

-Tengo más de canas, de los sustos. Uno crece a nivel personal y sigue aprendiendo. Yo aún no lo sé todo, ni de la vida, ni de las carreras. Estas ganas de seguir aprendiendo te mantiene yendo año a año. Yo creo que a lo mejor si pensara que lo sé todo, me aburriría. Sigo teniendo los nervios que provoca la ambición por ganar la carrera que amo. Siento las mariposas en el estómago de la primera vez, tengo la misma presión que cuando empecé. Si no la sientes, es que no tienes ambición de ganar y yo la tengo. El día que no la tengas debes dejarlo.

-¿El Dakar africano o el americano?

-África me tira mucho, por el reto que suponía. Allí lo viví en moto y recuerdo que por la mañana podías pasar horas sin ver a nadie, en medio del desierto. Para mí África es un continente genial, con sus colores, paisajes, la gente. Pero Sudamérica nos ha acogido muy bien.