Boxeo Sandor Martín: «Conor McGregor perdería con muchos boxeadores amateur españoles por paliza» El joven púgil barcelonés, que tiene en el horizonte dar el salto a Estados Unidos, buscará su trigéstima victoria en el Fight Club Slam que se celebra este sábado en La Cubierta de Leganés

Hay niños que nacen con un pan debajo del brazo. Otros, sin embargo, llegan al mundo con un guante de boxeo tras esta extremidad. Este es el caso de Sandor Martín (Barcelona, 1993), hijo del boxeador Rafa Martín, que lleva mamando este noble deporte desde que tiene uso de razón. Su guardería fue el gimnasio Ko Verdun, donde a la vez que daba sus primeros pasos, soltaba sus primeras manos. Su carrera ha sido meteórica y en tan solo 6 años como profesional ha cosechado 29 victorias y solo 2 derrotas. Recientemente ha firmado un contrato con la promotora del mítico Evander Holyfield y su objetivo es cruzar el charco hasta Estados Unidos para escribir su nombre en la cima mundial. «Es un salto de gigante», reconoce. Antes, se subirá al cuadrilátero este sábado en el Fight Club Slam en La Cubierta de Leganés para tratar de corroborar sus buenas sensaciones.

¿Cómo comenzó en el mundo del boxeo?

Empiezo en el boxeo porque mi padre tenía un gimnasio, uno de los más míticos de Barcelona. He nacido y me he criado allí. Poco a poco empiecé a practicarlo y parece que se me da bien. Voy subiendo el nivel de todos los proyectos hasta consolidarme hoy en día como boxeador.

¿Con qué edad tuvo su punto de partida?

Antes de nacer. No recuerdo ni la primera vez que pisé un gimnasio ni la primera vez que competí. Cuando empecé tenía que salir a Francia porque aquí estaba prohibido el boxeo con menores. Empecé a hacer exhibiciones y contacto con 5 años. Me he ido habituando a lo que significa subirse a un ring.

Habrá tenido muchos combates antes de dar el salto a profesional...

Como boxeador amateur hice 25 y las gané todas. Como peleador de deportes de contacto, porque antes del boxeo peleé en kickboxing, full-contact o muay thai, que en aquel momento los menores sí que podían tocarlos un poco más, hice muchas y perdí tres o cuatro. Como amateur entre todos los deportes hice unas 70 peleas y gane unas 65.

El hecho de hacer otros deportes de contacto que incluyen el golpeo de patadas, rodillas o incluso codos, ¿no es un poco contraproducente a la hora de competir en boxeo?

Aquí hay un problema. Todo lo que es el tema de los deportes de contacto, del kickboxing por ejemplo, se ha desvirtuado mucho. Las técnicas se han limitado a combinaciones como izquierda, derecha, croché y «lowkick» o «highkick» y ya está. Se han eliminado un montón de patadas del registro de los peleadores, un montón de combinaciones, de golpes... Lo que es la base de manos es la misma que en el boxeo. Es el enlace de combinaciones añadiéndole piernas, pero la técnica es la misma. Si te fijas cuando salen peleadores de kickboxing que son más completos en boxeo se suelen llevar las peleas, porque los otros tienen un registro más limitado. A mí no me ha afectado en ningún caso. Cuando he hecho una disciplina me centro en ella y no me ha condicionado nunca.

Pese a tener solo 24 años, en su casillero tiene 29 victorias y 2 derrotas como profesional. Su carrera ha sido meteórica...

Cuando empecé en el boxeo profesional con 18 años la gente se echaba las manos a la cabeza. No había chavales de mi edad. Me convertí en el campeón de España del peso superligero (63.5 kilos) más joven de la historia. Y entonces todo el mundo empezó a contemplar que púgiles jóvenes podían dar el salto a profesional y podía ser un paso importante para asegurar el futuro del boxeo nacional. Tenemos chavales jóvenes que se han plantado con 24-25 años con un récord interesante, que se les da bien, y pueden optar a títulos mayores. Lo que no podemos es basar la historia de nuestro boxeo en peleadores de 32-33 años que están a punto de jubilarse. Yo fui un poco precursor en España en ese sentido, alguien que es punta de lanza con 18 años, y se demostró que sí se podía incluir a chavales jóvenes en esto del boxeo profesional.

Desde los 18 años a los 24 ha hecho 31 peleas profesionales. ¿Cómo se organizaba?

Sandor Martin golpe a su rival

Pelear es algo que siempre me ha gustado mucho. Es algo que conlleva su riesgo como todo deporte profesional y te tienes que cuidar. Siempre he tenido claro lo que quería llegar a obtener y tenía claro que tenía que trabajar. He peleado de manera muy frecuente ya que mi estilo de pelea me permite hacerlo. Si tú eres un peleador que las para todas con la cara y va siempre hacia adelante, pues tu carrera deportiva va a ser corta. Yo soy un boxeador técnico que tiene muchas peleas pero no tiene muchas guerras encima y por lo tanto a ser un peleador más evasivo puedo alargar mucho más mi carrera.

¿Cómo es su vida diaria tanto cuando prepara un combate como cuando no lo hace?

Cuando estoy preparando un combate, como el campeonato de Europa, me centro 100% en la pelea. Entreno mañana y tarde de lunes a sábado y no hay tiempo para excesos ni para despistes. Soy un chico que se enfoca demasiado en la pelea y no permito que otros planes trastoquen mi objetivo.

Fuera de combate, mi día a día es levantarme e ir a la universidad a estudiar (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña). Luego por la tarde ir a entrenar. También doy clases a niños con el formato de boxeo educativo que estamos incluyendo en Cataluña y luego doy clases a adultos. Intento combinar todo de la mejor manera posible.

¿Tiene alguna otra afición?

Me gusta mucho la música y el tema de la edición de vídeos. Pero sobre todo me gusta el boxeo. Es mi mayor afición. Me gusta practicarlo, pero también me gusta consumirlo. Ir a las veladas, comprar las peleas por la televisión de pago y verlas tranquilo en casa disfrutando.

¿Ve otros deportes de contacto?

Sí, sí. Todo lo que son deportes de contacto intento estar al día.

¿Cómo ha preparado su pelea en Fight Club Slam?

Es una pelea a 8 rounds que viene después del campeonato de Europa (perdió recientemente este combate), por lo que aprovecho esa preparación que he hecho hace poco tiempo para preparar pelea. Es una presentación en Madrid antes de asaltar Estados Unidos. Voy a salir a hacer mi boxeo, técnico y vistoso, que le guste a la gente, pero con la contundencia que tuve en el campeonato de Europa. Intentar hacer esa mezcla explosiva que le gusta a la afición.

Han pasado algo más de dos meses desde que perdió en el campeonato de Europa, ¿cómo se ha recuperado tan rápido?

Fue una pelea exigente, pero como somos deportistas profesionales y trabajamos a alto nivel nuestra capacidad de recuperación es más alta. Además, intento cuidarme para que ese proceso de recuperación sea más rápido. Lo que hago es una pelea de presentación en Madrid, para optar cuanto antes a cosas grandes de nuevo.

¿Qué entrenamiento específico ha realizado?

Por la mañana me centro en el entrenamiento físico. Sesiones matinales de carrera, gimnasia y luego pesas. Por la tarde, nos centramos en la parte más puramente técnica del boxeo, además de la parte táctica. Cuando se acerca la competición hacemos esparring y manoplas con el entrenador.

Para un boxeador de gran nivel como usted, necesitará esparrings de alto nivel. ¿Sale fuera a entrenar con otros púgiles o lo hace en su gimnasio?

Por suerte en mi gimnasio tenemos gente de mucho nivel que lleva muchos años practicando y puede ayudar muchísimo. En función de la importancia que tenga la pelea ya intentamos encontrar los esparrings más específicos posibles. Para esta pelea, con la gente que tengo en mi gimnasio, puedo ir trabajando. Si hablásemos de que me enfrentase a Floyd Mayweather por poner un ejemplo, pues intentaría organizar un gasto para un púgil acorde a ese nivel para que me ayude a trabajar.

Ha fichado por la promotora del mítico boxeador Evander Holyfield (Real Deal Promotions), ¿qué significa esto para usted?

Es un salto de gigante. Significa la incursión en el mercado estadounidense, un sitio donde tenía muchas ganas de llegar desde que empecé en el boxeo. Firmar con uno de los grandes nombres de toda la historia del boxeo. Sé que me va a abrir puertas al otro lado del charco, me tengo que ganar a pulso estas oportunidades y no pienso desaprovecharlas. Tengo que trabajar muy duro para gustar en el mercado estadounidense, para llegar lo más lejos posible.

¿Cómo ha conseguido ese contrato?

A través del mánager Pedro García, nos pusimos en contacto y estuvimos hablando. Nos ofrecieron unas buenas condiciones de trabajo muy ilusionantes y decidimos firmar y tirar hacia adelante.

Ahora se tiene que centrar en la pelea del Fight Club Slam, pero, ¿cuándo cree que podría dar el salto definitivo a Estados Unidos?

Todo está programado para que sea a principios de 2018, entre enero y febrero.

Hablemos desde el prisma nacional. ¿Qué opina del boxeo español?

Sandor Martín, durante una pelea

El boxeo español ha tenido un «boom» muy grande y tenemos que intentar mantenerlo. Lo interesante es que hay muchos púgiles jóvenes y cada vez hay más licencias de boxeadores profesionales. También se está demostrando el nivel que tenemos porque venimos de tener varios campeones de Europa que hace mucho que no los teníamos. Estamos disputando títulos intermedios de gran nivel. Hay boxeadores españoles clasificados en las listas mundiales... y eso tiene que servir de trampolín para todos los chavales que vengan detrás. Es decir, que si un boxeador como Jon Fernández, Kerman Lejarraga o como yo conseguimos abrir una puerta tenemos que conseguir que después chicos que vienen por detrás con un buen registro y que tengan posibilidades reales puedan pasar por ahí y llegar lo más alto posible. Tenemos que intentarlo.

Por otra parte, se está asistiendo cada vez más a las veladas. En Bilbao acaban de meter 11.000 personas, en Barcelona rozamos las 5.000... pero tenemos algunos problemas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no dejan entrar a menores a los eventos, que todavía los medios no acaban de dar el apoyo necesario excepto Gol TV que está apostando mucho por el boxeo. Falta una fuente de financiación grande para que esto acabe de saltar. Pero hacía tiempo que no había tantos entrenadores tan buenos, tantos boxeadores tan buenos y tantos aficionados. Falta algo de asistencia general a las veladas, no solo a las grandes, también a las pequeñas.

A su nivel, ¿se puede vivir del boxeo?

Sí, yo por suerte estoy viviendo del boxeo. Es algo que se puede hacer. Pero es como en todos los deportes... ¿se puede vivir del fútbol? Bueno... Si llegas a gran nivel sí, si juegas en una Tercera pues evidentemente no vas a poder vivir bien de ello. Yo por suerte puedo vivir del boxeo y estoy contento, pero me lo he tenido que trabajar mucho y he tenido que sudar mucho. Es como todos los trabajos, si al final eres bueno y te dedicas a ello te ayuda a vivir más cómodamente. Si no, vas a ir apretado, porque los inicios son duros y no todo el mundo llega arriba. Muchos se cansan en el camino. Hay que valer. No es llegar, hacerse boxeador profesional y vivir de ello, tienes que tener unas condiciones.

Hablando de las televisiones, siempre ha estado el problema de que no se pueda emitir en horario infantil. ¿Cómo vendería el deporte para ponerlo en prime-time? Como los Juegos Olímpicos con Samuel Carmona...

El boxeo es un deporte que enamora a todo el mundo. Es un deporte de caballeros. Son dos deportistas que bajo unas mismas reglas se someten a enfrentarse de acuerdo a un reglamento y gana el mejor. Hay diferentes maneras de ganar ya sea por KO, a los puntos... hay boxeadores de todos los estilos. Mi pelea de campeonato pasó de los 300.000 visionados en falso directo, Samuel Carmona rebasó el millón de espectadores en TVE en los Juegos Olímpicos de Río. Afición hay, lo que pasa es que los mercados deben darse cuenta que hay que ampliar ese público potencial. En el Reino Unido están metiendo 90.000 personas a un estadio y están reventando las cuotas de audiencia... ¿por qué no se puede hacer aquí en España? Pues simplemente porque hay gente que no le quiere dar la posibilidad de crecer porque sabe que es un enemigo potencial de todos los demás deportes. Tenemos que intentar entre todos los aficionados hacer fuerza para que eso llegue. Hay que vender las mejores peleas, un producto de calidad que la gente quiera comprar.

Actualmente da la sensación de que las artes marciales mixtas (MMA) le están ganando el terreno al boxeo... ¿cree que son complementarios?

Son dos deportes totalmente diferentes. Intentar por encima del boxeo es suicidarse. Si las MMA tuviesen más poder que el boxeo Floyd Mayweather se hubiese metido en una jaula, pero es Conor McGregor quien ha venido a buscar el boxeo para solucionarse la vida. El deporte del boxeo está muy por encima a nivel de negocios, empresarial y deportivo... Un deporte totalmente diferente que lo respeto, pero que no se puede comparar con un deporte ancestral y con tanta historia como es el boxeo, por mucho que quieran, nuevos deportes no van a poder quitarle el puesto.

Ya que lo saca a colación, un boxeador consagrado como usted, ¿qué opina de la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor?

Ha sido la pelea mejor pagada de la historia. No tenía ningún misterio, todo el mundo sabía que iba a pasar. Floyd Mayweather en su deporte es el rey y le iba a dar una cátedra de boxeo a Conor McGregor. Hizo lo que quiso, cuando quiso y lo hizo fácil porque se enfrentó a un luchador que no está ni mucho menos a ese nivel. McGregor podría perder con muchos boxeadores amateur españoles tranquilamente y por paliza.

Usted que vive intensamente el boxeo, ¿tiene algún referente?

Si te soy sincero no tengo ninguno. No tengo referentes boxísticos porque a mí el boxeo me encanta a todos los niveles. Puedo coger a un púgil analizarlo a fondo y sacar conclusiones tanto buenas como malas. Soy un enamorado del boxeo, no tengo un boxeador favorito aunque sí considero que Mohammed Ali por la filosofía de vida que tuvo y por todo lo que trascendió su persona ha sido el boxeador más grande que hemos tenido en todos los tiempos.

Hablando de su próxima pelea, ¿qué opina de Fight Club Slam?

Creo que es un gran evento. Poder reunir a peleadores de toda España en una misma velada se tiene que valorar y espero que la afición acuda en masa.

Para preparar los combates, se suelen bajar bastantes kilos antes. ¿Hace cortes de peso muy drásticos?

Hay peleadores que sí. Yo en particular no. Creo que es una locura lo que hacen muchos peleadores que no tienen ni idea del riesgo que realmente conlleva someterte a una deshidratación o a métodos extremos de pérdida de peso. En un peso que es 200% físico y que tienes que estar muy bien mentalmente, intentar recuperar ese peso perdido en 24 horas es un suicidio. No se tendría que permitir. Lo mejor es una pérdida de peso equilibrada y progresiva para poder rendir al día siguiente al máximo nivel que es lo que no entienden muchos peleadores y luego pasa lo que pasa. Estoy totalmente en contra. Yo llevo en la misma categoría desde que tengo 15 años y no he tenido problema de peso así que algo estaré haciendo bien.

¿Ha tenido algún punto de inflexión durante tu carrera tanto negativo como positivo?

La primera derrota que tuve recuerdo que causó grandes estragos en la sensación general de la afición y también en nuestro equipo, pero supimos remontarla. Ahora vengo de perder el campeonato de Europa, pero he tenido unas críticas muy buenas. El futuro es muy esperanzador y hemos ido haciendo historia. He sido el campeón de España más joven de la historia, el campeón europeo más joven, el primer español en proclamarse campeón junior WBC, WBO... Hemos hecho cosas muy buenas y las que están por llegar.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y a largo plazo?

A corto plazo, intentar asaltar el campeonato de Europa y debutar en Estados Unidos. A largo plazo, intentar consagrarme como uno de los grandes nombres del boxeo mundial.