Artes Marciales Mixtas La seria advertencia del UFC a Connor McGregor Las distracciones del irlandés, entretenido en negocios más lucrativos, le han llevado a descuidar el deporte que le dio fama

S. D.

Las incursiones de Connor McGregor en otras modalidades deportivas como el boxeo en busca de ingresos millonarios le habría llevado a descuidar la faceta que le convirtió en un personaje conocido en todo el mundo, las artes marciales mixtas. Tanto que el UFC (Ultimate Fighting Championship) le habría dado un toque al irlandés, avisándole de que es su deber defender los títulos que posee actualmente o tendrá que arrebatárselos.

El presidente del UFC ha advertido a su gran estrella con un claro mensaje: «Conor ha ganado mucho dinero y si quiere pelear o no es su decisión, pero el cinturón debe moverse. Haremos Khabib contra Tony, y el ganador enfrentará a McGregor. Pero si Conor no quiere pelear, la pelea entre Khabib y Ferguson debe ser por el título indiscutido, no por el interino».

La realidad es que, entretenido con «la pelea de los mil millones de dólares» contra el púgil Floyd Mayweather Jr., McGregor ha dejado de lado las artes marciales mixtas y no ha defendido sus títulos.

«Tiene que tomar una decisión de una vez. Si decide esperar hasta agosto o setiembre para regresar significará que habrán pasado dos años desde que ese cinturón se defendió y eso no puede suceder», declaró Dana White, presidente del UFC.