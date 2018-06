Turf Sigue en directo la jornada en el Hipódromo de La Zarzuela Another day of sun, el rival a batir en el premio satrústegui

Javier Fernández-Cuesta

Madrid Actualizado: 03/06/2018 11:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hoy se celebra en el Hipódromo de La Zarzuela la decimocuarta jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de La Zarzuela, con seis emocionantes carreras + la tercera prueba del I Campeonato de PonyTurf, desde las 11:30 horas.

Como carrera estelar y en quinto lugar, se disputará el Premio Gran Premio Villapadierna, con una dotación para el ganador de 40.000 €, siguiendo en importancia, la tercera carrera, Premio Satrústegui, con un premio para el vencedor de 15.000 €. Otra carrera importante del día y en cuarto lugar, es el Premio Baratíssima, obteniendo la ganadora una bolsa de 12.000 €

Como hemos dicho, la quinta carrera será el Premio Gran Premio Villapadierna – Derby Español. Desde su inicio en 1952 un homenaje a la figura del Conde de Villapadierna.

José María Padierna de Villapadierna y Avecilla, III Conde de Villapadierna, fue uno de los puntales de las carreras de caballos españolas durante la segunda mitad del siglo XX, como propietario y criador, pero también del automovilismo (apasionado piloto, fundador de la Federación Española), además de una personalidad en el ámbito social. Las carreras de caballos españolas no se entenderían sin su figura, y todos los que le conocieron reconocen en él una sabiduría extraordinaria sobre este deporte.

Registró sus colores en 1940, rompió en 1950 la hegemonía de la Yeguada Militar entre los propietarios, y se mantuvo en el más alto nivel durante 25 años, con algunas intermitencias, luchando contra Ramón Beamonte y Antonio Blasco, principalmente.

Los mejores potros de 3 años saldrán a la pista a luchar por coronarse como rey de la generación clásica. Nueve potros y 2 potrancas partirán desde el poste de los 2.400 metros. Por sus últimas victorias donde impresionaron por la forma de conseguirse, destacan Cretino y Don Sancho. El duelo entre ambos se espera con gran expectación. Si Cretino consiguiera alzarse con la victoria, su Propietario, la Cuadra Palomares y su Preparador Jorge Antonio Rodriguez, lograrían enlazar un espectacular doblete, OAKS-Derby. A parte de Don Sancho cuyo duelo con él, puede ser espectacular, hay más contendientes que harán muy dura la carrera. El Sierro, Betting Tip, Pantheur y Poporo, no van de comparsas.

En tercer lugar, se disputará el Premio Satrústegui, para potros y potrancas de 3 años, con 1.500 metros de recorrido. De los ocho participantes, sobresale Another Day of Sun, ganador de sus tres últimas salidas, que le hace ceder 3 kilos al resto de rivales. Esta circunstancia puede ser determinante. Al fallo del favorito nos gusta la probabilidad de Tredos, aunque su reaparición no fue buena, a 2 años demostró mucho potencial. City Gent y Budgie también tienen mucho que decir.

La cuarta carrera, soporte de la lototurf, será el Premio Baratísima, para yeguas de 3 años en adelante. Se dará la salida con once participantes desde el poste de los 1.600 metros. Bruneta es la favorita, sus actuaciones la avalan. Su máximo enemigo podría ser el peso que debe de portar. Electra Voice, Time Trial y Power and Peace, no se lo pondrán fácil. Bostom Charm podría ser la sorpresa, se sigue esperando que algún día, vuelva la campeona que fue.

Comenzará la mañana con el Premio Cría Nacional - Reltal, para potrillos de 2 años nacidos y criados en España. Siete participantes sobre la distancia de 1.000 metros línea recta. Destaca Caleta que impresionó en su debut y pensamos que será difícil de batir. Flamenkilla ya con dos carreras y Gauss que no lo hizo mal en el debut. Estarán cerca. Uma podría ser la sorpresa.

La segunda carrera será el Premio Touragua, hándicap desdoblado primera parte para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Ocho ejemplares desde el poste de los 2.300 metros. Los favoritos para alzarse con el triunfo son Santiz, Sancho y Lunch.

En sexto lugar se disputará, el Premio Goma, hándicap desdoblado segunda parte para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Ocho participantes también desde el poste de los 2.300 metros. Los favoritos para alzarse con el triunfo son Amaro Pargo, Henry Bound y Cantabra.

Cerrará la jornada la tercera prueba del I Campeonato PonyTurf. Doce Ponys montados por niños y niñas de 8 a 11 años disputarán esta carrera de 250 metros de distancia. Esta vez Rocky el ganador de las pruebas disputadas no será de la partida lo que deja el resultado más abierto.

Hipódromo de La Zarzuela es «El Planazo que nos Une» nos ofrece, además, la mejor gastronomía con food trucks, la cafetería Huella Restaurant Lounge & Events, carnes a la parrilla en las Barras de Padock, y el nuevo y exquisito “Brunch de Mallorca en el Hipódromo” del que se podrá disfrutar desde las 13:00 horas hasta las 16:00 horas en la Sala de Carruajes, hará las delicias de todo el público. Y los niños contarán con el Club Poni Turf, una zona gratuita pensada para su diversión con hinchables y actividades relacionadas con las carreras de caballos.

Recordamos que, en la parte alta de la tribuna central, hay un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y alberga 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

Los aficionados que no puedan acercarse al Hipódromo de la Zarzuela, seguirán disfrutando de la retransmisión en directo de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

ABC PRONOSTICA

1ª CARRERA: (1) CALETA - (3) FLAMENKILLA - (7) UMA

2ª CARRERA: (2) SANTIZ - (3) SANCHO - (5) LUNCH

3ª CARRERA: (7) TREDOS - (1) ANOTHER DAY OF SUN - (3) BUGGIE

4ª CARRERA: (1) BRUNETA - (2) ELECTRA VOICE - (7) BOSTON CHARM

5ª CARRERA: (4) DON SANCHO - (3) CRETINO - (8) POPORO

6ª CARRERA: (1) AMARO PARGO - (2) HENRY BOUND - (5) CANTABRA