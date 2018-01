Simone Biles desvela que también sufrió abusos sexuales por parte de Larry Nassar La campeona olímpica comparte un mensaje en su perfil personal de Twitter: «Ya no me da miedo contar mi historia»

La gimnasta estadounidense Simone Biles, de 20 años, revela haber sufrido abusos sexuales por parte de Larry Nassar, el médico del equipo olímpico de Estados Unidos, condenado a 60 años de prisión el pasado mes de diciembre por tres cargos de pornografía.

Nassar también se enfrenta a los 10 cargos federales en su contra por haber abusado sexualmente de más de 125 mujeres jóvenes que acudieron a él para recibir atención médica y presentaron informes policiales contra él en esos casos dijeron que él usó sus manos para penetrarlas, algunas cuando tenían menos de 13 años, y alegaron que era parte de un procedimiento médico.

Entre las mujeres que denunciaron a Nassar se encuentran figuras de la gimnasia femenina estadounidense como las atletas olímpicas McKayla Maroney, Aly Raisman, que fue la primera que lo denunció, y Gabby Douglas, entre otras. A esta lista, se suma ahora la campeona olímpica.

«La mayoría de vosotros me conoce como una enérgetica y feliz joven. Pero últimamente... me he sentido rota y cuanto más he tratado de silenciar la voz en mi cabeza, más alto gritaba. Ya no me da miedo contar mi historia», reza el texto que la joven gimnasta ha compartido en su perfil personal de Twitter.

«Yo también soy una de esas supervivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar. Por favor, creedme cuando digo que era mucho más difícil pronunciar estas palabras en alto que ahora hacerlo por escrito. Hay muchas razones por las que no he contado antes mi historia, pero ahora sé que no es mi culpa», continúa.