Carreras de caballos «Zascandil» y «Sancho», duelo en el Gran Premio Villamejor Este domingo se celebra la última jornada de la Temporada de Otoño en el Hipódromo de la Zarzuela

Javier Fernández-Cuesta

Este domingo se cierra la Temporada de Otoño en el Hipódromo de La Zarzuela, un día muy especial en el que se disputarán siete emocionantes carreras que comenzarán, como siempre, a las 11:30 de la mañana. Los aficionados que no puedan acercarse al recinto podrán disfrutar en directo de la retransmisión de las carreras, a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming

La carrera estelar de ésta última jornada, el Gran Premio Villamejor, se correrá en quinto lugar, está reservada a potros y potrancas de tres años, con un premio para el vencedor de 30.000 euros. Nueve son los participantes que se pondrán a las órdenes del Juez de salida, desde el poste de los 2.800 metros. Sancho, claro vencedor de la preparatoria, en ascenso y contrastado en la distancia, junto con Zascandil, tercero del Memorial Duque de Toledo, tras Tuvalu y Parsifal, son los máximos favoritos para coronarse como el mejor tres años de España, con permiso de Wild King, ganador del Derby y Copa de Oro. Se prevé un bonito duelo entre los dos. Hipodamo de Mileto, Castellated y Galikeo, darán mucha guerra.

La segunda prueba importante de la mañana, el Premio Entre Copas–Gladiateur, se disputará en sexto lugar, una carrera reservada para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, un «maratón» de cuatro kilómetros con un premio de 18.000 euros para el vencedor. Ocho especialistas en el poste de salida. Tuvalu se ha mostrado este año intratable en Madrid y es superior a sus rivales, por lo que no debería tener problemas para alzarse con la victoria. Para escoltarle vemos claramente a Genessee, no ha bajado del segundo puesto en sus cinco salidas del año y está muy en forma. Pata completar el trío vemos a Malos Pelos. La sorpresa podría ser Santiz.

La otra carrera del día, tercera del programa, es el Premio Fundación Querer–Veil Picard, para potros y potrancas de dos años que tendrán que recorrer 2.000 metros, con un premio para el que llegue primero de 15.000 euros. Siete aspirantes al triunfo. Carrera complicada por ser la primera vez que los potros de dos años abordan el doble kilómetro. A priori, los favoritos son Norwing y Magal, pero ninguno de los dos ha corrido por encima de la milla. Cretino llegó tercero en su última salida en 1.800 metros y por su forma de correr, creo que puede ser el más beneficiado con las dos curvas. Puede sorprender.

Se abrirá la mañana con el Premio Boo, un sprint de 1.000 metros línea recta, para caballos y yeguas de dos años en adelante. Sólo cuatro candidatos al triunfo. Después de la exhibición de Abrantes, hace quince días, ganando por más de 10 cuerpos y en mismo metraje, no hay ninguna duda en que debe ser el ganador más claro del día. Cualquiera de los otros tres puede alcanzar la plata, pero nos inclinamos en laprobabilidad de Viento Sur.

Le seguirá el Premio Ceferino Carrasco para potros y potrancas de dos años, que no hayan corrido, dentro del Programa Made in Spain, sobre la distancia de 1.600 metros. Once candidatos a la victoria. Carrera complicada al ser todos debutantes. Los favoritos por este orden son, Beloki, El Puntal, Urban Rock y New Jaly Bereliere.

En cuarto lugar se correrá el Premio Madrid Horse Week–Ex Infanta Beatriz, soporte de la lototurf, hándicap, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 2.100 metros. Once purasangres a las órdenes del juez de salida. Aquí destacan las opciones de Saumet, Tara Canarias, Filira, Doctora Cookie e Imposant. Entre ellos debería estar la carrera.

Se cerrará la jornada con la séptima carrera, el Premio Marqués de Murrieta, para caballos y yeguas de tres años en adelante, reservada a Amazonas y Gentlemen, con un recorrido de 1.400 metros. Se dará la salida con nueve participantes. Llerena, mejor en distancia que el otro día y en gran forma, es nuestra favorita, Acamante e Ibai serán sus máximos rivales. Como sorpresa, Deseado, está situándose y borda la distancia.

En esta jornada tan especial se repartirán 10.000 euros en las siguientes apuestas sencillas: 2.632 euros en la Pick 4; 2.368 euros en la gemela de la segunda carrera; 2.000 € en la gemela reversible de la tercera; y 3.000 euros en el trío de la cuarta.

ABC pronostica 1ª Carrera: (1) ABRANTES - (3) VIENTO SUR - (2) GYM SHOES 2ª Carrera: (3) BELOKI - (7) URBAN SILVER- (4) EL PUNTAL 3ª Carrera:: (1) CRETINO - (6) MAGAL – (4) NORWING 4ª Carrera:: (2) SAUMET - (8) FILIRA - (7) TARA CANARIAS 5ª Carrera:: (3) SANCHO - (4) ZASCANDIL - (2) HIPODAMO DE MILETO 6ª Carrera:: (5) TUVALU - (6) GENESSEE – (4) SANTIZ 7ª Carrera:: (3) LLERENA - (1) ACAMANTE - (2) IBAI