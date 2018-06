Betis: avances serios por Mikel Merino

El Betis está apretando para hacerse con los servicios de Mikel Merino. Los contactos con el jugador del Newcastle han sido positivos y tanto Lorenzo Serra Ferrer como Quique Setién han encontrado receptividad por parte del mediocentro para seguir adelante con la operación, que ahora afronta los términos económicos con el Newcastle. Merino sabe que tiene un papel secundario para Rafa Benítez en el conjunto del norte de Inglaterra y quiere regresar a LaLiga. El proyecto del Real Betis le seduce por su progresión y por la garantía de participación que le han dado tanto Serra como Setién. Durante la semana pasada uno de los representantes del pamplonés, de la agencia Bahía Internacional, estuvo en Sevilla reunido con los dirigentes béticos para avanzar en este sentido y las bases están sentadas para buscar un acuerdo definitivo con el Newcastle.

Mikel Merino es el número uno del Betis para el puesto de mediocentro. Lo ha sido desde las primeras reuniones de la comisión deportiva, en la que se produjo un consenso general acerca de las virtudes del jugador formado en el Osasuna y de las favorables condiciones para su incorporación. El Newcastle quiere recuperar la inversión que hizo al adquirir a Merino haciendo efectiva durante su cesión procedente del Borussia Dortmund la cláusula de compra por algo más de siete millones de euros. El mercado en la Premier League finaliza el 9 de agosto, 48 horas antes de que arranque la competición, en una novedad de este año, y en el Reino Unido las operaciones llevan un ritmo frenético, ya con 280 millones de euros gastados en los primeros 22 días. Estas prisas benefician al Betis, que quiere resolver cuanto antes la situación para evitar injerencias de otros clubes. El verdiblanco es el que más lejos está llegando para hacerse con los servicios de Mikel Merino, el que ha hecho la apuesta más fuerte, por delante del Athletic y la Real Sociedad, cuyos acercamientos no son tan decididos, y espera poder seguir avanzando, ahora con el Newcastle, en los próximos días, cuando se producirán contactos firmes entre clubes. El Betis es, de hecho, el único de los tres pretendientes españoles más importantes que le puede garantizar jugar en Europa la próxima temporada, además de la firmeza del diálogo con Serra y Setién y el crecimiento que se espera en el club. También ha servido para contactar con Merino un excompañero suyo en Dortmund y hoy en el Betis como es Marc Bartra. El jugador no quiere equivocarse en el siguiente movimiento que realizará en su carrera, dado que sus experiencias en Dortmund y Newcastle no han sido todo lo satisfactorias que esperaba y confía en recuperar la continuidad que le hizo destacar sobremanera en Osasuna.

La visita reciente de un agente de Bahía a las oficinas del Betis para reunirse con los dirigentes heliopolitanos para evaluar la situación de Mikel Merino ha servido para dar un paso muy importante en este sentido. Después de los malos momentos vividos el verano pasado con la salida de Dani Ceballos, Bahía y el Betis se reencuentran y tratan de solucionar la llegada a Heliópolis de Mikel Merino para las próximas cinco temporadas y con una alta cláusula de rescisión. El entendimiento con el jugador ha sido muy positivo tanto en la idea de proyecto como en las condiciones económicas sobre lo que percibiría en el caso de recalar en Heliópolis, también tras la intervención de los consejeros delegados, y los primeros contactos con el Newcastle se van a acelerar para sentar las bases para una negociación que se espera que pueda llegar a buen puerto en las próximas semanas.

Mikel Merino es una pieza fundamental para el nuevo proyecto del Betis, dado que durante la temporada 2017-18 Javi García no ha tenido apenas competencia en el pivote. El pamplonés, de 21 años, juega en esa posición pero garantiza además una salida más limpia de balón. La idea es que Javi García pueda alternar más su presencia en el centro del campo, ya que el equipo va a jugar tres competiciones, con la de central. Para Serra y Setién Merino es la opción principal sobre la que mejorar a una plantilla que ha ofrecido un notable rendimiento para acabar sexta en LaLiga y que ya cuenta con las incorporaciones de Takashi Inui (ya oficial), Pau López y Sergio Canales. Mikel Merino responde no sólo a todas las consideraciones futbolísticas que busca el Betis, sino a la posibilidad de revalorización en las próximas campañas.

En Heliópolis se esperan más movimientos con respecto a renovaciones y salidas en estos días aunque el mercado en general va a un ritmo lento debido a la disputa del Mundial, que condiciona las elecciones de muchos de los equipos de manera directa y de forma indirecta para otros, como el Betis, de cuyos representantes en el Mundial no se esperan sorpresas en este sentido.