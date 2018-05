El Betis tantea a Fabián para subir su cláusula de rescisión

El Betis no quiere que la incertidumbre del futuro de Fabián se prolongue durante todo el verano y no permanece impasible ante el cortejo de varios clubes importantes de Europa hacia el canterano. Una vez conocido que un puñado de equipos están dispuestos a abonar la cláusula de rescisión del palaciego, de 30 millones de euros, la decisión reside en el futbolista y sus agentes. En principio Fabián pretende permanecer al menos una campaña más en Heliópolis para consolidar su crecimiento en LaLiga pero el mercado presiona mucho con propuestas que casi triplican su salario actual. En el Betis son conscientes de esta situación y ya se han producido los primeros contactos, más o menos formales, para tantear a Fabián de cara a una nueva revisión al alza de su vinculación con un aumento de emolumentos y la subida de su cláusula de rescisión de 30 a 50 millones de euros.

Fabián firmó a finales de enero el contrato vigente hasta 2023 con la cláusula de 30 millones. Esta cantidad, en caso de abonarla cualquier otro club, no iría íntegra a las arcas béticas, ya que tres de estos millones quedarían para el jugador y sus representantes, en un acuerdo habitual en el mundo del fútbol. La idea del Betis es hacer crecer ese precio de salida, que ahora se antoja accesible para numerosos clubes viendo la creciente inflación del mercado y la progresión del futbolista, conscientes de que si Fabián sigue jugando de esta manera el fuerte interés por sus servicios se mantendrá en los próximos veranos e incluso la nueva cifra de 40 ó 50 millones de euros tampoco espantará a potenciales pretendientes de Fabián y las dos partes pueden ganar en este movimiento, como hicieron el pasado mes de enero. De esta forma, la idea es subir la cláusula pero a su vez la parte proporcional que percibiría el jugador y sus agentes, así como el salario del futbolista, hoy situado en el segundo escalón de la plantilla, por detrás de futbolistas como Marc Bartra, Cristian Tello o Javi García.

Si el deseo de Fabián es continuar en Heliópolis para asentar su crecimiento, en el Betis pretenden consolidar esta idea con el aumento de salario para recompensar su aportación al equipo y reconocer de nuevo la valía de un futbolista que se encuentra en sus filas con tal cotización en el mercado. Fabián, que hace justo un año estaba cedido en el Elche y que durante el verano anduvo cerca de salir ya que su continuidad no estaba asegurada en el primer equipo, ha vivido una eclosión sensacional de la mano de Quique Setién, que lo empleó más que a ningún otro durante la pretemporada hasta constatar que quería tenerlo en sus filas. Ya en el duelo ante el Real Madrid tomó un puesto de titular que apenas ha abandonado hasta asentarse de manera definitiva en el tramo final de la campaña como uno de los indiscutibles. Durante este tiempo se ha convertido en internacional sub 21 y ha recibido elogios de todo el mundo del fútbol. La continuidad de Setién es uno de los valores que puede convencer a Fabián, que sabe que con el santanderino su protagonismo se va a mantener.

El interés del Nápoles, que es el que ha trascendido en los últimos días, no es el único que ha llegado tanto a las oficinas de Heliópolis como a la agencia de representación que lleva los asuntos de Fabián, You First Sports. Otros clubes han sondeado la situación del jugador y sus expectativas. El palaciego se encuentra de vacaciones y ha dejado todo este asunto en manos de sus representantes. Ahora el club quiere intensificar los contactos para ejecutar un movimiento que provocaría un paréntesis estival para Fabián y garantizaría su continuidad en el Betis que va a participar en la Liga Europa en la temporada 2018-19.

Semanas atrás ya se informaba de la buena sintonía existente entre los agentes de Fabián y los dirigentes del Betis, ya que han tenido que tratar varios asuntos en tiempos recientes como la llegada de Guardado y Barragán, así como la renovación del canterano. Las partes han mantenido un contacto fluido para ir de la mano en este asunto de cara a afrontar el futuro de Fabián de la manera más positiva tanto para el jugador como para el club. La cascada de propuestas que recibe Fabián es lo único que puede romper esta vía abierta para que el jugador firme una nueva vinculación más poderosa en lo económico y que reportaría mayores beneficios a todos ante un escenario de salida que puede producirse en ventanas posteriores a la de este verano, cuando el Betis planifica su regreso a Europa.