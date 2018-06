La Roma no da indicios de recomprar a Sanabria

El buen arranque de la temporada de Tonny Sanabria, con siete goles en once partidos hasta su desgraciada lesión, abrió las puertas a la posibilidad manifestada en su contrato de un regreso a la Roma, club del que lo fichó el Real Betis. Las condiciones del acuerdo están escalonadas y en pocos días concluye uno de los plazos para que el equipo italiano pueda hace efectiva la segunda de las tres opciones que tiene de reincorporar al delantero paraguayo, tal y como avanza Marca. En el Betis no tienen noticia de la intención de la Roma en completar este movimiento, por lo que se da por hecho que continuará sin problemas a las órdenes de Quique Setién. El Betis, en el verano de 2016, compró el 50 por ciento de los derechos de Sanabria por 7,5 millones de euros que deben abonarse en cuatro plazos mientras que la Roma se reservó tres opciones para poder recuperar los derechos sobre el futbolista en cada uno de los tres primeros años del contrato (2017, 2018 y 2019). En las dos primeras puede hacerlo por once millones de euros y en la tercera, por 14,5.

Mientras, el Betis guardaba una opción para comprar la mitad restante del pase de Sanabria abonando once millones o en caso de que la Roma ejerciera la recompra, anularla pagando 12,5 millones y así mantener la titularidad íntegra. O esperar a que un tercer club ofertara por 25 millones o más por Sanabria, algo que la Roma debería aceptar y que el reparto del ingreso fuera equitativo.

Estas condiciones están planteadas desde 2016 pero la Roma no efectuó el primer movimiento en 2017 y parece que en estos días que restan del plazo en 2018 tampoco lo hará, por lo que la continuidad de Sanabria ante la amenaza de regresar al club italiano se desvanece durante este verano. Setién tiene en alta estima las capacidades y el acierto goleador del paraguayo, que en caso de no haberse lesionado podría haber alcanzado una interesante cifra de goles en la temporada recién finalizada, en la que ha hecho ocho tantos en 17 partidos.