Tosca, con ofertas para seguir en Italia

El Betis cuenta con casi 30 futbolistas en nómina actualmente y ante la llegada de nuevos fichajes debe buscar salida a aquellos que no tienen sitio en los planes de Quique Setién. Alin Tosca, quien ha estado durante la última temporada en el Benevento italiano y ha ofrecido un buen nivel, es uno de los jugadores que cuenta con más opciones para abandonar la entidad verdiblanca. La pasada temporada el lateral tampoco tuvo hueco debido al sistema elegido por el técnico para jugar con defensa de tres y se marchó a tierras italianas. Pese a no contar con la confianza de Setién, ha realizado una gran temporada en Italia y esto ha hecho que otros equipos italianos se interesaran en él y que el jugador recuperase la confianza perdida. A pesar del descenso de su equipo, otros conjuntos como Nantes o Lazio han preguntado por su situación, ya que es un jugador joven y con un precio asequible . También la Sampdoria valoró su fichaje entorno a los 3 millones de euros. Según Tuttomercato, el último club en interesarse por el jugador ha sido el Crotone, que se debate entre entre él y Andrea Costa. Esta entidad ya mostró su interés por el jugador el pasado verano pero el propio Tosca afirmó que no quería ir al Crotone .

Escrito por Cristina Vega