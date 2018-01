Betis-Leganés (3-2): mirando a Europa en la vuelta de Rubén Castro

Betis 3 Leganés 2 Adán; Francis (Tosca, m. 90) , Amat, Javi García, Durmisi; Guardado, Fabián; Joaquín, Boudebouz (Camarasa, m. 64), Tello; y Sergio León (Rubén Castro, m. 75). Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Dos Santos (Rico, m. 23), Omar Ramos (Beauvue, m. 85), Gumbau, Brasanac (Gabriel, m. 61), Raúl García, Eraso, Amrabat y Guerrero 1-0, m. 19: Tello. 2-0, m. 40: Joaquín. 2-1, m. 44: Gumbau. 2-2, m. 70: Eraso. 3-2, m. 83: Rubén Castro, de penalti. Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Amonestó a Boudebouz, Eraso, Cuéllar, Gumbau, Durmisi 41.777 espectadores en el Benito Villamarín

Con el guion soñado. Así se llevó el Betis los tres puntos ante el Leganés, en un encuentro que debió sentenciar antes y en el que acabó sufriendo, aunque hubo final feliz. Pero el día estaba marcado en verde por el regreso de Rubén Castro, y el canario sería el artífice del triunfo de los verdiblancos. El delantero saltó al césped en la recta final, cuando los de Setién habían tirado por tierra un 2-0 a favor. El Leganés se había crecido en la segunda mitad y había logrado empatar, pero Rubén Castro no iba a desaprovechar el seguir dándole puntos a los suyos, por mucho periplo chino que haya tenido. Así que no perdonó desde el punto de penalti y puso el 3-2 definitivo, el cual le sirve a los verdiblancos para decir adiós a la crisis de resultados y para concienciarse de que debe luchar por Europa hasta el final. Por lo pronto, cierra la primera vuelta a dos puntos del sexto puesto.

Una vez el balón echó a rodar, el Betis se olvidó del derbi. Era la consigna dada: la celebración por la victoria ante el eterno rival era historia. Así que los verdiblancos comenzaron concentrados, se hicieron con el balón y buscaron la portería rival. Setién introdujo cambios, tanto obligados, como por decisión técnica. De este modo, Javi García retrasó su posición, Tello entró de titular y Boudebouz mantuvo su puesto a pesar de su mal partido en el Sánchez-Pizjuán. Y, como en el Día de Reyes, Fabián fue la clave en el inicio. El canterano fue el timón del Betis y el que se dedicó a repartir el juego. Y lo hizo sobre todo por la derecha, zona en la que Joaquín buscó jugar más por dentro y Francis subió mucho la banda. También se dejó ver Tello por la izquierda, así como Sergio León no paró de pelear y ofrecerse. El que estuvo más flojo, como en el derbi, fue Boudebouz. Y así, el dominio y los acercamientos fueron verdiblancos, lo que permitió que se adelantaran en el minuto 19. Fue gracias a un fallo de Dos Santos, a la pelea de Sergio León y la fe de Tello, que siguió la jugada por si había rechace, como terminó ocurriendo. El 1-0 subía al marcador y se hacía justicia. No hubo reacción por parte del Leganés, que sólo dio un paso hacia adelante, por lo que el Betis continuó con la pelota y buscando la portería de Cuéllar. Aun así, Brasanac tuvo el 1-1 en un despiste de la zaga bética, teniendo que aparecer Adán para salvar a los suyos. Y también apareció el portero instantes después para comenzar la jugada del 2-0. El madrileño sacó en largo para que Joaquín controlara en carrera y encarara a Cuéllar, a quien batió a media altura. Se le ponía todo de cara al Betis a cinco minutos del final, pero entonces el Leganés sí se lanzó al ataque, encerrando a los verdiblancos y consiguiendo el 2-1 al borde del descanso, gracias a un golazo de Gumbau desde la frontal del área.

Y el golpe le hizo bastante daño, porque el Betis salió en la segunda parte totalmente dormido. Fue el Leganés el que llevó la iniciativa, con un cuadro verdiblanco fuera de sitio y sin el balón. Igual que en la primera mitad la sensación siempre fue de superioridad bética, en el inicio de la segunda parecía que estaba más cerca el empate que el tercero de los de Setién. Y se alagó bastante en el tiempo, porque hasta la hora de partido el Betis no volvió a dar un paso hacia adelante. Y tampoco le sirvió de mucho, porque finalmente llegó el empate de los madrileños. Corría el minuto 70 y la defensa bética hizo aguas. Eraso aprovechó las facilidades de la zaga para tener un doble mano a mano con Adán, quien sólo pudo parar el primero de ellos. Tocaba reaccionar para intentar volver a rescatar los tres puntos, por lo que Setién, que ya había movido el banquillo con la entrada de Camarasa por Boudebouz, hizo lo mismo con Rubén Castro por Sergio León. El canario, que volvía a enfundarse la camiseta del Betis tras su periplo por China, tenía quince minutos por delante para reencontrarse con el gol. Y lo hizo. El canario no falló a su cita y ya está más cerca todavía de convertirse en el máximo goleador del Betis en la Primera división. Anotó el penalti que todos sus compañeros le cedieron y puso el 3-2 en un marcador que ya se movería más. Se hacía justicia así a lo visto en el cómputo general, aunque es cierto que el Betis tiene que aprender a no sufrir tanto cuando se pone 2-0 a favor. Eso sí, la victoria le sirve para cerrar la primera vuelta mirando a Europa.