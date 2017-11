El Betis recalcula para fichar en enero

El Betis quiere ir al mercado de invierno. Las bajas por lesión de Campbell y Feddal han alertado a la dirección deportiva, que además quiere aprovechar una circunstancia beneficiosa al tener fichas disponibles por contar con una plantilla corta: el Mundial. Enero se va a convertir en un mes clave para los jugadores que pretenden disputar el Campeonato del Mundo en Rusia y no tienen muchos minutos con sus equipos actuales. Ahí quiere pescar el Betis, aunque tiene la corta frontera económica resultante de haber agotado todos los recursos en verano para reforzar a la plantilla. Por ello, desde el club están recalculando los ingresos para convencer a LaLiga de que amplíe su límite de gasto. La partida por derechos de televisión, los patrocinios y la salida de futbolistas serán claves para que el Betis tenga caras nuevas más allá de Rubén Castro a partir de enero.

El club verdiblanco está obligado a acordar algún traspaso o cesión para poder incorporar a futbolistas que mejoren el nivel de su plantilla para los últimos meses de competición. Rubén Castro no entra en estos parámetros puesto que la partida presupuestaria para el canario desde enero estaba ya contemplada desde su marcha a la liga china. Es decir, el regreso del delantero canario no tiene impacto económico en las arcas del club. Sí lo tendría, en ingresos, si Rubén Castro acepta alguna de las tentadoras ofertas que tiene tanto de China como de otras ligas exóticas y que dejarían dinero en las arcas béticas, aunque en estos momentos el escenario más probable es que se reincorpore en enero y trate de alcanzar el récord goleador que tiene entre ceja y ceja. Para ello, el Betis ya está en diálogo con el Guizhou Zhicheng para que pueda entrenarse lo antes posible a las órdenes de Quique Setién aunque no pueda jugar hasta enero.

Para las salidas se piensa en jugadores como Felipe Gutiérrez, que no tiene sitio en el plantel al contar con ficha extracomunitaria, y no se descarta que Tosca pudiera encontrar un destino si llegan ofertas que encajen a ambas partes. Al contar con una plantilla corta no tiene el Betis muchos elementos de los que pueda prescindir para tener ingresos y reforzar su plantilla, sobre todo en la zona defensiva.

Además de por las transacciones de futbolistas, el Betis lleva tiempo trabajando para ampliar la horquilla de su dinero disponible para fichajes a través de otros departamentos. Ayer mismo se anunciaba el acuerdo definitivo con Green Earth para que se convierta en el patrocinador principal del club durante toda la temporada. La vinculación del Betis con esta compañía ecológica con sede en Costa Rica y en plena expansión reportará a las arcas verdiblancas, si se cumplen todas las cláusulas por rendimiento deportivo, una cantidad que ronda los dos millones de euros contabilizando lo ingresado ya por los amistosos de pretemporada desde la gira de Alemania y los acuerdos temporales durante los primeros meses de competición (valorados éstos en unos 50.000 euros por partido, aunque no vistió esta publicidad en todos los encuentros ligueros). En todo caso, estos dos millones no pueden ser evaluados como una aportación directa para el mercado de fichajes, puesto que la práctica totalidad de partida estaba ya contemplada en el presupuesto que sirvió para que LaLiga ampliara el límite de gasto durante el verano, por lo que no puede tener un doble efecto para enero. En el presupuesto aprobado en la reciente junta de accionistas ya se evaluaban los ingresos por publicidad en 2,5 millones de euros.

En el apartado en el que el Betis sí ha conseguido una mejora importante pensando en poder contratar futbolistas en el mercado invernal es en el referente al contrato televisivo. El club ha instado a LaLiga a recalcular las cantidades que le corresponden al Betis por sus datos de audiencia durante la presente campaña, uno de los más altos de la competición, comprobable en los numerosos partidos en abierto y en fechas fuera del fin de semana (viernes o lunes) que ha tenido que disputar. Esta nueva formulación del reparto televisivo puede reportar al Betis hasta un millón de euros más de margen en las cantidades disponibles para poder contratar jugadores.

A todo ello se le une que el club está también buscando nuevas fórmulas de financiación que afectan también a los pagos de Gol Sur y que pueden servir para obtener más aire para poder acudir al mercado invernal con garantías de acceder a futbolistas de un nivel suficiente como para poder competir de cara a alcanzar los objetivos que la comisión deportiva, formada por Ángel Haro, José Miguel López Catalán, Lorenzo Serra Ferrer y Quique Setién, tiene entre manos, que no son otros que acabar la temporada en puestos europeos y llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey. Por ello todos estos protagonistas han reconocido en las últimas fechas que desde Heliópolis se agotarán todos los recursos disponibles para poder acudir al mercado de enero con garantías y reforzar al equipo. El caladero que se abrirá entonces con los jugadores que quieren acudir al Mundial será el idóneo para que Serra, Alexis y el resto de la dirección deportiva trate de pescar para hacer mejor al plantel bético.