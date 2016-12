Manuel Castaño protagonizó ayer su primera comparecencia en el ámbito bético en mucho tiempo. Lo hizo en la Tertulia Bética Antares, un foro de empresarios con vinculación verdiblanca que acogió al abogado bollullero en el contexto de los días previos a la junta de accionistas que se celebrará mañana y en la que Castaño está llamado a ser protagonista. El exconsejero con Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver insistió en que su plan es hacerse con el poder del club verdiblanco durante el año 2017, ya que está convencido de que los procedimientos judiciales que pesan contra el paquete mayoritario de Farusa y contra él mismo serán revertidos y tendrá vía libre para cumplir su sueño: ser presidente del Betis.

Tiene claro Castaño que Farusa sí le apoyará en ese momento, que ubica en la primavera de 2017, con el porcentaje de acciones que tenga reconocido. De hecho, el abogado de Bollullos considera que al no ser sentencia firme no está inhabilitado a pesar de que el Mercantil 1 le impuso ese castigo durante cuatro años. En todo caso, en otros contextos, Castaño ha reconocido que ubicaría a una persona de su confianza en el máximo puesto de responsabilidad del club, alguien que ya ha participado en su nombre en otras juntas de accionistas.

Castaño, que en las últimas semanas se ha movido en la sombra, rehuyendo intervenciones públicas, tratando de conseguir adeptos en peñas o en accionistas con cierta representatividad para que apoyen su proyecto también señaló en ese foro de empresarios que plantará batalla dialéctica y accionarial (junto al 19,96 de Farusa manejaría un porcentaje que se mueve entre el 25 y el 26) en la junta de mañana, tanto contra las cuentas como la gestión del consejo, así como la incorporación del Baloncesto Sevilla y el Fútbol Sala Nazareno a la estructura del club, mientras que descartaba proponer el cese del consejo de administración y se comprometía a no apoyar esta iniciativa si la impulsaba otro accionista. A este respecto ya le respondía Ángel Haro, presidente verdiblanco, en Canal Sur Radio:«Están impulsando una estrategia de no movilización y de quitarle importancia a la junta pero estamos en alerta porque en septiembre del año pasado ya dijeron que se iba a suspender la asamblea y que los béticos no tenían que ir a votar y mire lo que sucedió. Queremos tener la mayor representatividad posible para evitar riesgos. Es evidente que han aprendido de las anteriores juntas, cuando las apariciones públicas fueron negativas para sus intereses pero están preparados para ver si tienen la oportunidad de instar al cese del consejo». Castaño, además, envió quince preguntas al club previas a la junta haciendo «acusaciones sin fundamento» y que han sido respondidas oportunamente por los responsables de la entidad.

Sospechan en el club que una estrategia de Castaño y Farusa, para evitar una derrota como la del 23-S, pueda ser esperar hasta última hora para mostrar sus cartas con las acreditaciones de su representación de acciones y tratar de conocer de antemano las fuerzas con las que contarán Haro y José Miguel López Catalán en su proyecto de Ahora Betis Ahora, que ya ha superado el 22 por ciento y que espera incrementar apoyos en las próximas horas, así como en la propia sala, a la que asistirán accionistas relevantes que darán su voto directo a cada punto del orden del día.

En la carpa de Ahora Betis Ahora se registró ayer una intensa actividad pero desde esta plataforma esperan ahora la respuesta de muchos accionistas que han prometido su voto pero aún no han efectuado la delegación de sus poderes a este proyecto de cara a la junta de mañana. Por otra parte, tampoco se ha expresado el parecer de Farusa y Bitton ya desliza que no impugnará la asamblea y que piensa tomar medidas legales contra el secretario del consejo, Ernesto Sanguino, y Ángel Haro por no haber inscrito a esta sociedad controlada por Luis Oliver (cuyos colaboradores directos han desembarcado recientemente en el Extremadura, penúltimo en el Grupo IV de la Segunda división B).