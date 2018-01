Celta-Betis (3-2): el empeño en no ponerle solución a un problema más que localizado

Celta de Vigo 3 Betis 2 Rubén; Hugo Mallo, Roncaglia, Sergi Gómez, Jonny; Lobotka, Wass, (Jozabed, m. 80) Radoja; Pione Sisto (Brais Méndez, m. 72), Iago Aspas y Maxi Gómez (Emre Mor, m. 86) Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi; Javi García (Rubén Castro, m. 62), Fabián; Joaquín, Guardado, Tello (Boudebouz, m. 62); y Sergio León 1-0, m. 12: Iago Aspas. 2-0, m. 56: Maxi Gómez. 2-1, m. 71: Sergio León. 3-1, m. 79: Iago Aspas. 3-2, m. 91: Guardado, de penalti. Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Javi García, Joaquín, Wass, Fabián, Barragán, Feddal

Quique Setién no va a engañar a nadie. Nunca lo ha pretendido. Desde el instante en el que pisó por primera vez el Benito Villamarín no pudo ser más claro. Pregonó, abiertamente, que los resultados no le preocupaban, que su objetivo era imponer una de idea de fútbol que acabara transformando al Betis en un equipo grande. Y quién sabe si terminará lográndolo, pero lo que está claro es que, con este sistema y estos jugadores, las alegrías van a tardar en llegar a Heliópolis. Podrán ser circunstanciales, como en el Bernabéu y el Sánchez-Pizjuán pero, mientras siga empeñado en no corregir los riesgos que se corren atrás, será difícil mirar realmente hacia los puestos altos de la tabla. Y el encuentro de esta noche en Balaídos ha sido un ejemplo más de todo esto. Los fallos en defensa y en la salida del balón marcaron un duelo que, incluso, pudo acabar en goleada, por más que los verdiblancos lo maquillaran en el último momento. Hay tiempo por delante para rectificar, pero para ello tendrán acertar desde el banquillo y, también, desde la dirección deportiva. Faltan cambios sobre el césped y en la plantilla.

No empezó bien el partido para el Betis, y eso que los verdiblancos saltaron al césped de Balaídos bien plantados e intentando llevar el mando del encuentro. Y así fue durante los primeros instantes, en los que los de Quique Setién movieron la pelota con cierto sentido y se acercaron a la portería rival con dos ocasiones de Andrés Guardado. Pero eso fue lo que ocurrió durante los primeros diez minutos, porque luego comenzaron a aparecer los errores de siempre. Y el primero fue garrafal. Quique Setién sigue empeñado en arriesgar en la salida, es la orden que tienen todos los jugadores, desde Adán hasta el delantero, de ahí que no sorprenda lo que pasó en el gol de Iago Aspas. El portero sacó en corto y sirvió a un Javi García que estaba presionado, a lo que se unió un mal control del centrocampista y la consiguiente pérdida de balón. Iago Aspas no perdonó y puso el 1-0 en el marcador a los doce minutos. Le tocaba al Betis remar a contracorriente y, aunque empezó haciéndolo bien, se fue diluyendo. Con el paso de los minutos fue perdiendo protagonismo, aumentó el juego en la zona defensiva y con el portero, y se llevó algún susto que otro. A la hora de atacar, apenas creó peligro. Barragán lo intentó en un par acciones por la derecha, pero sus centros o no fueron buenos o encontraron rematador. Sergio León apenas apareció, mientras que Tello, Joaquún y Fabián no se mostraron finos. Eso sí, el Celta tampoco es que inquietara más a Antonio Adán, de modo que el marcador no se movió más antes del descanso.

Se le presentaba la segunda parte al Betis como la opción para reaccionar, pero lo cierto es que los verdiblancos fueron a peor. A bastante peor. Los errores atrás aumentaron y, entre los problemas para sacar la pelota y los despistes defensivos, el Celta se encontró muy cómodo. Tanto que Adán tuvo que aparecer en dos ocasiones antes de la hora de partido para salvar a los suyos, algo que no pudo hacer en la tercera vez que los locales remataron con claridad hacia su portería. Jonny entró por la izquierda, se marchó a la perfección de Joaquín, centró desde la línea de fondo y Maxi Gómez no perdonó desde el área pequeña ante la ausencia de defensores verdiblancos. Quique Setién intentó reaccionar con un doble cambio tras el tanto, dando entrada a Rubén Castro y Boudebouz por Javi García y Tello, pero sirvió de poco. Porque el técnico cántabro sigue empeñado en jugar de un modo que, al menos para este Betis, es perjudicial. Cuando todo va de cara, el juego es muy vistoso, pero no siempre los jugadores están acertados y pueden hacer tres o cuatro goles por partidos. De modo que en esos días, en los grises, la derrota está prácticamente asegurada, ya que los errores en la zona de atrás siempre aparecen. Y así, como es lógico, es imposible pelear de tú a tú con los que están disputando la séptima plaza. Aun así, el Betis sí se metió en el partido a veinte minutos del final debido al gol que hizo Sergio León al aprovechar un error del portero y la defensa local. Rubén midió mal en su salida y despejó de manera que el balón le cayó a Durmisi, quien sirvió de primera al centro del área para que el delantero bético subiera el 2-1 al marcador. Pero no sirvió de nada, fue un espejismo. Apenas ocho minutos después se puso fin a cualquier esperanza que hubiera de que el Betis empatara este encuentro. En el enésimo error en la salida del balón, esta vez fue Guardado el que no se entendió con Fabián y perdió el esférico, provocando la contra del Celta que acabó con el 3-1 de Iago Aspas. De ahí al final, poco más que destacar, a pesar de que el Betis tuvo dos minutos al final para soñar con el empate tras el gol de penalti que hizo Guardado. Pero no se movió el marcador y los verdiblancos encajaron una nueva derrota que los deja en tierra de nadie.