Deportivo-Betis (0-1): Loren y una racha para seguir mirando a Europa

Deportivo 0 Betis 1 Rubén; Juanfran, Bóveda, Albentosa, Luisinho; Fede Valverde (Borges, m. 18), Krohn-Dehli (Mosquera, m. 77); Lucas Pérez, Adrián, Bakkali (Fede Cartabia, m. 61)y Andone. Adán; Francis, Mandi, Bartra, Junior; Amat; Joaquín, Fabián, Guardado (Javi García, m. 83), Boudebouz (Tello, m. 64); y Loren (Sergio León, m. 74). 0-1, m. 53: Loren Del Cerro Grande (Comité Madrileño). Amonestó a Bakkali, Albentosa Encuentro correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga Santander. Riazor.

Sufrió más de lo previsto, sobre todo viendo cuándo y cómo llegó el gol de la victoria, pero lo importante era que el Betis consiguiera enlazar dos victorias seguidas y, en La Coruña, lo ha logrado. Setién apostó por mantener el sistema y por introducir varias sorpresas, pero su apuesta volvió a salirle bien, como ocurrió contra el Villarreal. Porque con esos seis puntos seguidos, los de Heliópolis siguen mirando hacia Europa al sumar ya 33 y quedarse a dos del séptimo y a tres del sexto. Es decir, la reacción de los verdiblancos, tras caer contra Barcelona y Celta, ha sido la mejor posible y la confianza vuelve a estar al máximo. Y todo gracias a la racha que tiene Loren, un canterano que debutó hace una semana con dos goles y que esta noche otra vez ha sido el protagonista al marcar el tanto de la victoria tras una buena asistencia de Junior, otro canterano. Ahora el Betis recibirá al Real Madrid en el Benito Villamarín, porque Quique Setién espera volver a dar una alegría a los suyos. El juego ahora no es tan vistoso, pero los resultados, que es lo que importa, están llegando.

Quique Setién volvió a sorprender, y eso que no tocó, en cuanto al sistema, lo que le había funcionado contra el Villarreal. Volvió a repetir con la defensa de cinco (tres centrales y dos carrileros muy largos), pero continuó con las rotaciones. Si la jornada anterior ya hubo una revolución, la alineación para esta noche no se quedó atrás. Y no tanto por los cambios, que varios fueron por lesión, sino por el hecho de que gente importante como Durmisi, Javi García, Tello y Sergio León se quedaron en el banquillo. Pero el técnico sigue queriendo subir al máximo de futbolistas al barco, de ahí que tampoco haya que echarse las manos a la cabeza. Y con ese sistema y ese once, el Betis salió bien plantado a Riazor. Le costó tener agilidad con el balón, sobre todo porque el ofensivo equipo que puso Seedorf presionó muy arriba pero, con el paso de los minutos, los verdiblancos se fueron sintiendo más cómodos. Eso le valió a los de Heliópolis para ir adelantando líneas y para empezar a hacer daño en las tres cuartas partes del terreno de juego, pero no tuvieron acierto. O, más bien, pegada. Al Betis le faltó probar al portero rival, quien no transmite precisamente seguridad, porque la realidad es que no tuvo ninguna ocasión de verdad. Sí llegó, pero no concretó. Y atrás, con los tres centrales muy adelantados, apenas hubo juego con Adán, pero el Deportivo sí pudo adelantarse en un par de acciones a balón parado. En dos saques de esquina no estuvieron acertados ni el portero ni la defensa bética, quedando el balón muerto dentro del área y teniendo que llegar un despeje a la desesperada para que no inaugurara el marcador el cuadro local.

La cosa sí mejoró bastante en la reanudación. El Betis dio un paso adelante para dominar más el partido y, tras un aviso de Joaquín en córner directo, llegó el gol verdiblanco. Y no pudo tener más conexión canterana, porque Junior centró desde la izquierda y Loren, que sigue en racha, tuvo fe para meter la pierna y poner el 0-1 en el electrónico. Eso reforzó el juego de los de Quique Setién, que buscaron el tanto de la sentencia durante algunos minutos, aunque Seedorf reaccionó y movió el banquillo. El Deportivo, hundido en la tabla, se fue a la desesperada hacia la portería de Adán, pero el técnico del Betis no se arrugó y también movió el banquillo en modo ofensivo. Sacó a Tello por un perdido Boudebouz para intentar hacer daño por la derecha, algo que no surtió efecto inmediato. Porque los locales le quitaron cierta posesión al Betis y se estiraron sobre el terreno de juego, lo que les valió para tener una doble ocasión bastante clara, sobre todo por el lanzamiento al palo de Andone. Restaban quince minutos por delante y los dos entrenadores siguieron moviendo el banquillo. Y, aunque fue el cuadro local el que más apretó, Setién salió victorioso, porque el marcador no se movió más y los tres puntos se marcharon hacia Heliópolis. De este modo, el Betis consigue su segunda victoria consecutiva y sigue con paso firme en su lucha por entrar en Europa de cara a la próxima temporada.