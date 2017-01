Malas noticias para el Betis desde la enfermería. Felipe Gutiérrez se tuvo que retirar ayer al recibir un golpe en la rodilla en un choque fortuito con Piccini y el asunto no pinta nada bien. De hecho, el Betis ha emitido un parte médico en el que explica que Felipe Gutiérrez tiene afectado el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, por lo que hasta dentro de unos veinte días no se valorará si debe pasar por el quirófano o no. Es decir, la lesión es preocupante:

“Tras los estudios complementarios realizados en la tarde de ayer a Felipe Gutiérrez, el centrocampista chileno presenta el siguiente diagnóstico: esguince de inserción proximal del ligamento cruzado anterior asociado a un importante edema óseo en tróclea femoral. El resto de las estructuras se encuentra sin alteraciones. El jugador permanecerá en reposo y con tratamiento de fisioterapia los próximos 15-20 días, momento en que se le volverán a realizar los estudios pertinentes para valorar la integridad del ligamento cruzado anterior y ver la evolución del edema para determinar si fuese necesario o no una artroscopia que definir la competencia del citado ligamento. Si los resultados son óptimos, Felipe Gutiérrez iniciará una primera fase de readaptación. A los 15-20 días se emitirá un nuevo parte médico”.