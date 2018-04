Getafe-Real Betis (0-1): Era el día

Getafe 0 Betis 1 Guaita; Damián, Bruno, Cabrera, Antunes; Flamini (Pacheco, m. 81), Fajr, Portillo (Gaku, m. 81), Amath; Jorge Molina y Ángel (Hugo Duro, m. 73). Adán; Mandi, Bartra, Amat; Barragán, Javi García (Joaquín, m. 77), Junior; Fabián, Guardado, Boudebouz (Sergio León, m. 68); y Loren (Campbell, m. 82). 0-1, m. 88: Sergio León. Undiano Mallenco (Comité Navarro). Mostró tarjeta amarilla a Bruno, Portillo, Amath, Jorge Molina y Bartra. Alfonso Pérez Muñoz

Victoria de tremendo valor la lograda esta noche por el Real Betis ante el Getafe CF en el Alfonso Pérez Muñoz. El cuadro verdiblanco ha sumado su tercer triunfo consecutivo y se coloca en la sexta posición de la tabla adelantando al Sevilla FC y al Girona. Los futbolistas de Quique Setién no han dejado pasar la oportunidad de dar un salto de gran importancia en la pelea por acabar la temporada en la zona que da derecho a jugar en Europa. Tres puntos certificados con un solitario tanto de Sergio León a pase de Barragán en un tramo final de partido que tuvo casi de todo. El portero bético Adán se convirtió en otro de los grandes protagonistas de la noche. En el ecuador de la segunda parte fue capaz de despejar el lanzamiento de penalti de Portillo y también el posterior remate del jugador del Getafe. La emoción en los últimos instantes fue total. En el tiempo de prolongación, con el 0-1 en el marcador, un cabezazo del defensa local Cabrera pegó en el poste y los futbolistas del equipo madrileño reclamaron con fuerza al árbitro que Adán despejó el balón cuando ya había cruzado la línea de gol. Undiano Mallenco dijo que siguiera el juego y los tres puntos acabaron en poder de un Betis que encara las últimas ocho jornadas del campeonato con las baterías repletas de optimismo.

No se encontró nada cómodo el Betis en el inicio del encuentro. El partido estaba en el lugar que quería el Getafe. Poca claridad en la salida de balón por parte de los verdiblancos. Bordalás ordenó a los suyos que presionaran arriba. La intensidad se tradujo en una importante sucesión de faltas que cortaban cualquier intento de continuidad en el juego bético. No había fluidez del cuadro de Setién en ataque, aunque Loren era el primero en poner ganas y ofrecimiento. Un buen control y una arrancada por la banda izquierda acabaron en tarjetas amarillas para Bruno y Portillo. Pero el fútbol del Betis era lento y en la mayoría de las circulaciones demasiado previsibles. No había verticalidad de relevancia. Mientras, el Getafe tuvo sus ocasiones, en especial por el costado que defendía Junior. Ángel remató cruzado con peligro. Minutos más tarde, Cabrera desvió de cabeza el saque de una falta envenenada. Y otra vez desde la izquierda llegó, en este caso, un envío de Jorge Molina al que casi llega Amath. A escasos segundos del descanso se registró el único remate entre los tres palos del Betis. Boudebouz salió con calidad de un regate y obligó a Guaita a intervenir.

El paso por el vestuario permitió al Betis tomar algo de aire. Guardado se dio cuenta de que era necesario tomar el mando. Poco tardó el mexicano en crear. Primero, con una conducción en la que dejó atrás rivales hasta rematar con intención un balón que se fue alejando de la portería. Poco después dibujó un pase de calidad para la carrera de Loren. El delantero pisó área pero a su remate le faltó una mejor dirección. El partido estaba abierto. El Getafe recuperó sensaciones y Jorge Molina siguió generando peligro cayendo a la banda de Junior. Por allí apareció para sacar un centro. Amat se venció demasiado pronto y tocó el balón con el brazo. Penalti. La figura de Adán evitó lo peor para los verdiblancos. Pero el equipo de Bordalás no se vino abajo. Bartra vio amarilla al frenar la llegada de Molina en la frontal del área. Antunes sacó con calidad la falta y entonces fue el poste derecho el que dejó sin gol al Getafe. El Betis daba entonces por bueno el empate. Setién había movido ficha. Uno de los que entró al campo fue Sergio León. El delantero cazó la primera que tuvo tras una buena llegada de Barragán a la línea de fondo. Gol y victoria. Los resultados de los rivales directos habían dibujado una jornada que se presentaba favorable. Era el día señalado para no dejar pasar el tren. Y el Betis cumplió.