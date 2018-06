Lotina: “En Japón se sigue bastante lo que hace Inui”

Un histórico del fútbol español es el entrenador del Tokio Verdy. Y ofrece una visión privilegiada de cómo se ha vivido en Japón la llegada de Takashi Inui al Betis. Miguel Ángel Lotina, más de 500 partidos entre Primera y Segunda en clubes como el Deportivo de La Coruña, Celta, Osasuna, Español, Real Sociedad, Logroñés o Villarreal, vive su segundo año de experiencia nipona y narra para ABC de Sevilla cómo se recibió el cambio de club de Inui desde el Eibar al Betis. «Este país es diferente a todo, hay mucho respeto y el fútbol no se vive con tanta pasión pero Inui es muy conocido. Se sigue bastante lo que hace Inui y todos los japoneses que juegan en Europa», afirma en la valoración que se hace de la repercusión de la contratación de Inui más allá del fútbol, aunque el técnico español defiende el valor como jugador del nuevo fichaje bético.

Los aficionados japoneses «siguen más al jugador que al equipo en el que esté», reconoce Lotina, quien conoció por España el movimiento de Inui. «Leo la prensa española a menudo. Sabía que Inui iba al Betis y conociendo a Quique Setién, en su equipo encajará perfectamente. Es muy buen fichaje para el Betis», asegura el preparador vizcaíno, que tiene buena afinidad con el bético. «Yo no he sido primer entrenador ni compañero de Quique, pero sí lo tuve a mis órdenes siendo segundo (de David Vidal en el Logroñés). Hicimos buena amistad y hemos hablado con frecuencia. Cuando yo estaba entrenando al Deportivo y él al Lugo quedábamos para comer y algunas veces hemos hablado sobre jugadores. Hay entrenadores que están surgiendo en España que están dando un paso adelante y Quique es uno de ellos. Eso está mejorando mucho el fútbol español. Hace poco leí una entrevista a Setién que me pareció interesante y hablaba del modelo de juego y los cambios de sistema. Antes se achacaba a las dudas si un entrenador cambiaba del 4-3-3 al 3-4-3 y ahora se le da valor porque no se pierde la filosofía en el cambio. Quique modificó el sistema en el Betis y pasó del 4-3-3 al 3-5-2 con la misma filosofía. Ese tipo de cuestiones enriquece el fútbol. La evolución va en esa dirección. Antes si cambiabas la defensa parecía que todo eran dudas y ahora se valora mejor», reflexiona.

Con Inui tiene claro Lotina que el Betis ha acertado de pleno. Y manifiesta su propia experiencia al acercarse a las virtudes del jugador. «Yo he visto a Inui en directo con la selección de Japón. Recuerdo un partido con Australia. Era el primero que le veía y me encantó. No lo conocía mucho, sólo por televisión, y me llamó la atención que siempre elegía bien. Recibía entre líneas, tocaba, driblaba, conducía para dividir… Y todo en el momento preciso. En el siguiente partido que le vi, igual. Eso es una cualidad diferente en cualquier futbolista. No es fácil hacerlo así», continúa Lotina.

«Con su seleccionador anterior jugaba poco porque quería futbolistas más rápidos en las bandas. Inui es más de recibir entre líneas. Aquí se sigue lo que hace pero no son como en España. La gente es muy cuidadosa con sus comentarios. En España estamos todo el día diciendo si uno es bueno o malo», considera el preparador del Tokio Verdy, quien apunta una circunstancia clave: «El problema aquí para seguir la liga española son los horarios. Muchos partidos se juegan a las cuatro o las cinco de la mañana para nosotros. El que más se ve es el que echan a las 12.00 los domingos porque es a las 20.00 de aquí. Hace poco se jugó el Getafe-Eibar, con Gaku contra Inui y eso sí generó mucha expectación. De la Liga de Campeones, por ejemplo, no se habla demasiado. Aunque por supuesto que conocen a Iniesta, que ha llamado mucho la atención aquí con su llegada. Nosotros queremos que vean partidos de España y de Europa porque eso va a venir bien a su aprendizaje. Si yo quisiera aprender béisbol vería partidos de venezolanos, japoneses o cubanos. Eso se nota mucho».

Las diferencias

En ese sentido pone el acento también Lotina en una anécdota que vivió en otra experiencia y que le hace reflexionar sobre el fútbol japonés y sus necesidades. «En Qatar estuve entrenando y el día que jugaba el Madrid contra el Barcelona o incluso el Betis-Sevilla había discusiones y peleas en el vestuario. Muchos piques porque unos iban con un equipo y otros, con el rival. Aquí en Japón es muy diferente. Aquí no se habla y el problema es la televisión. Nosotros siempre ponemos fútbol español en el autobús, sobre todo de equipos que nos gustan y que tienen un esquema de juego parecido al nuestro para que vean cosas interesantes. Hemos puesto dos o tres veces al Betis esta temporada, por ejemplo», asevera.

Para conseguir cambiar conceptos de base en el fútbol de Japón, Lotina quiere desplegar sus amplios conocimientos en la élite del balompié español después de tantos años de experiencia. También lo hace Ricardo Rodríguez, hoy en el Tokushima Vortis. «Junto a Ricardo hemos cambiado la metodología de trabajo y muchos técnicos nos piden permiso para ver nuestros entrenamientos. Son a puerta cerrada y vienen entrenadores de todo Japón a vernos. La manera de trabajar aquí se parece más a la de España hace muchos años. Nosotros trabajamos la filosofía del juego durante toda la semana y desde el primer día de la pretemporada ya trabajamos con balón. Aquí eso llama mucho la atención porque se centran más en lo físico», asegura.