Real Betis-Barcelona: en directo on line

Tras dos victorias seguidas frente al Sevilla y el Leganés para finalizar la primera vuelta, el Real Betis recibe en la 20ª jornada de LaLiga Santander al todopoderoso FC Barcelona de Ernesto Valverde. Con la inercia positiva de los dos triunfos anteriormente mencionados, los de Quique Setién se han instalado en la dinámica positiva que dan los resultados y también el buen juego, aunque en la parcela defensiva el Betis sigue teniendo problemas, y la ilusión por hacer un buen partido ante el Barça y ponerles las cosas difíciles al destacado líder de LaLiga, con Messi y Luis Suárez, principalmente como estiletes en el ataque. Setién recupera a Feddal y Mandi, que no pudieron estar disponibles ante el Leganés por sanción. Además, el argelino se ha recuperado de un esguince de tobillo y ha integrado la convocatoria. También está en la lista Francis, el improvisado lateral derecho de los últimos dos encuentros tras la lesión de Barragán en el derbi. Con todo ello, salvo la ausencia del sevillano, exjugador del Deportivo de La Coruña y el Valencia, entre otros, el preparador santanderino podrá disponer del once que le ha dado las mejores prestaciones posibles. Enfrente, el Barcelona, sin Iniesta, Dembélé, Coutinho, Alcácer, Iniesta y Mascherano, pero con Paulinho y Umtiti recuperados. Si quieres seguir de la mejor forma on line el partido, en Alfinaldelapalmera.com haremos un directo a partir de las 19.45 horas, con comentarios en la previa y durante el partido y también, cuando el árbitro pite el final, ofreceremos todas las reacciones.

