Setién: “El pesimismo que contagia el entorno nos está afectando considerablemente”

Cariacontecido por la situación que está viviendo al frente del Real Betis, Quique Setién compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria para valorar la derrota de su equipo, frente a la UD. Las Palmas. Setién explicó que “lo que hemos hecho con y sin balón en partidos anteriores no es fácil contra este equipo, porque tene jugadores de mucha calidad, cuando se asocian por dentro Vicente y Tana. Nosotros hicimos lo que intentamos hacer siempre, tener el balón e intentar ir hacia arriba. Pero no hemos tenido la precisión ni la valentía de hacerlo. Parte del equipo está bloqueado, hay jugadores a los que les cuesta ofrecerse. Es la situación que nos toca vivir, que no es fácil. Estamos angustiados por la racha que llevamos y esto afecta directamente, sobre todo, a lo que queremos hacer con el balón. Hay jugadores a los que les quema el balón en los pies. El propio portero ha jugado más en largo de lo que hubiésemos querido. El nivel de tensión que sufre el equipo ahora mismo se está notando demasiado”.

Setién siguió argumentando que “encajas un gol y te vienes abajo, estás en una situación complicada. Nosotros no hemos estado valientes a la hora de sacar el balón desde atrás. Ellos han adelantado bien la línea de atrás y nos han impedido jugar con la comodidad que hemos jugado en otras ocasiones. Sin quitarle mérito al rival, nosotros estamos en una situación difícil. Estamos bloqueados. Hemos hecho un comienzo de LaLiga muy bueno, quizás por encima de las expectativas, y ahora no estamos sabiendo sacar los puntos, por eso hay tensión y temor de hacer las cosas que hacíamos bien antes. El pesimismo que contagia el entorno acusa considerablemente. Hay jugadores que se vienen abajo hasta que toquen fondo. A lo mejor hoy la Unión Deportiva sale adelante y ojalá a nuestros futbolistas puedan volver a rendir como lo han hecho hoy los de Las Palmas. Tenemos el balón y jugamos bien, pero cuando no lo hacemos no podemos defender como un equipo pequeño, hay que defender con mucha más intensidad de la que lo hacemos”.

Cuestionado por cuál es la medicina para salir de esta situación crítica del equipo verdiblanco, Setién comentó que “ganando un partido, haciendo un buen partido, teniendo esa pizca de suerte que estamos viendo que hay una situación que no esperábamos, que nos ha cogido por sorpresa, sobretodo el daño que nos ha hecho la eliminación de la Copa del Rey ante nuestra afición. Eso nos hace tener desbloqueo mental, hoy hemos tratado de cambiar algunas cosas. La lucidez que a Las Palmas le ha aparecido hoy nos aparecerá a nosotros seguro, esperemos que en el próximo partido. Hay que tener tranquilidad”.

Por último, Setién dijo que le hubiera gustado jugar el partido en una situación diferente para Las Palmas y para el Betis: “Me hubiera gustado que las circunstancias a las que llegábamos Las Palmas y el Betis al partido fueran distintas. No ha sido fácil ni para Las Palmas ni para mi ni para el Betis. Me hubiera gustado venir aquí en una situación diferente”, finalizó Quique Setién.