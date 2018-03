Valencia-Betis (2-0): La lectura del rival fue mucho más efectiva

Valencia 2 Betis 0 Neto; Montoya, Paulista, Murillo, Gayá; Soler (Coquelin, m. 73), Parejo, Kondogbia, Guedes; Santi Mina (Zaza, m. 36) y Rodrigo (Ferran, m. 84). Adán; Barragán (Francis, m. 58), Mandi, Bartra, Amat (Tello, m. 82), Junior; Javi García, Fabián, Camarasa (Rubén Castro, m. 68), Joaquín; y Loren 1-0, m. 22: Rodrigo. 2-0, m. 46: Zaza. Hernández Hernández (Comité Canario). Mostró tarjeta amarilla a Montoya, Barragán, Joaquín, Fabián y Bartra. Mestalla

No pudo sacar nada positivo el Real Betis de su visita a Mestalla. Derrota de los verdiblancos ante un rival que anotó en momentos decisivos y que sacó mucho más provecho del plan que había establecido. El Valencia decidió esperar de salida al Betis y en el primer contragolpe que tuvo abrió el marcador. Hubo errores verdiblancos en la acción del gol de Rodrigo y también en el posterior de Zaza. A pesar de tener un marcador bastante adverso al poco de empezar la segunda parte, el cuadro de Setién se mantuvo dentro del partido. Pero los minutos fueron pasando sin noticias reseñables en ataque. Tan sólo el gol anulado por Hernández Hernández en una acción polémica alteró algo el tramo final. El Betis ha ido de más a menos en la semana de los tres compromisos ligueros y queda a tres puntos de la séptima plaza.

Dijo Setién en las vísperas del partido que tenía pensado hacer cambios aunque no demasiados. A la hora de la verdad modificó casi la mitad del once dibujado el día de la Real Sociedad. Cinco cambios de golpe. Por delante de Javi García una línea de tres con Camarasa, una de las novedades, partiendo desde la derecha. Joaquín jugaba por el centro y Fabián desde la izquierda, aunque la movilidad les hacía aparecer por otras zonas del campo. La puesta en escena fue correcta. El Betis se sentía cómodo. Presionaba arriba y tenía el balón en su poder aunque sin probar al portero rival. El Valencia parecía esperar su oportunidad. La encontró en una jugada que se inició en su propia área. Mandi se incorporó al ataque y se equivocó a la hora de intentar combinar con Camarasa. Guedes se hizo con el balón y mandó un envío en largo que Amat no fue capaz de cortar debido a que perdió de vista el esféricos unos instantes que resultaron ser decisivos. Rodrigo entró en escena y ya se sabe lo que puede ocurrir cuando delanteros así reciben en ventaja. El gol afectó de manera notable al rendimiento del Betis. Los de Marcelino pasaron a manejar casi a su antojo el ritmo del juego, con Parejo dominando la zona central. Ya no se sentían tan cómodos los verdiblancos con el balón en su poder. La circulación se hizo más lenta y previsible, con poca capacidad de sorpresa. Apenas un remate flojo de Junior con la derecha que atrapó Neto sin apuros fue el escaso balance ofensivo del Betis en la primera parte.

La reanudación trajo de inicio otra mala noticia para los verdiblancos. Adán despejó un remate cruzado de Rodrigo y Junior se hizo un lío perdiendo la pelota en zona de verdadero peligro. Kondogbia se inventó un buen pase y Zaza definió por bajo. Dos a cero y la sensación de que la noche se le podía hacer muy larga al Betis. El Valencia dio otro paso atrás y dejó que los verdiblancos tuvieran el balón. El problema es que no se generaba peligro de verdad. Joaquín lo intentó en una falta pero no sorprendió a Neto. Se demandaban relevos y Setién lo primero que hizo fue cambiar lateral por lateral. Barragán, al que amenazaba la segunda amarilla por sus choques con Gayá, fue sustituido por Francis. Poco después salieron Rubén Castro y Tello. Pudo el Betis meterse en el partido a un cuarto de hora para acabar. Bartra remató de cabeza a gol pero el árbitro, en una decisión muy protestada por los verdiblancos, entendió que Loren había cometido falta en la jugada. El resto sirvió para ver una buena parada de Adán a remate de Coquelin y poco más.