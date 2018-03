Fabián: «Gracias a Setién estoy dando un gran nivel este año» «Esperemos que al final de LaLiga estemos peleando jugar por Europa», comentaba el canterano verdiblanco

Fabián Ruíz, uno de los líderes del centro del campo, tanto en el Betis como el la selección española sub 21, pasó por los micrófonos de Radio Marca una vez finalizado el encuentro que el combinado nacional disputó en Irlanda del Norte el pasado jueves, donde además de en el resultado (3-5, a favor de España), se centró en otros asuntos de la actualidad verdiblanca. Para comenzar, siendo preguntado por las similitudes entre el esquema del seleccionador sub 21, Albert Celdades, y el técnico del Betis, Quique Setién, Fabián comentaba sentirse cómodo con ambos, ya que son entrenadores a los que “les gusta tener la pelota, más o menos es el mismo sistema, y creo que tienen muchas cosas parecidas, eso a mí me viene bien ya que vengo todo el año de jugar con Quique Setién y ahora con Celades me encuentro con la misma situación”.

