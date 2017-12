REAL BETIS Setién: “Joaquín transmite mucho, es una referencia para todos” "Hay cosas que mejorar y veamos las cosas con perspectiva, vamos a ir con tranquilidad", dijo al valorar la victoria en Málaga

JAIME PAREJO

19/12/2017 22:05h Actualizado: 19/12/2017 22:05h

El técnico del Real Betis, Quique Setién, no dudó en repartir elogios hacia su capitán y uno de los referentes de la plantilla, Joaquín Sánchez, por el rendimiento y el compromiso que está teniendo en la presente temporada en el club verdiblanco. “Se lo he dicho desde el primer día. Uno donde se gana el respeto es en el campo, y lo que está haciendo Joaquín y lo que esta transmitiendo es la implicación que demuestra.

No es el Joaquín simpático, que cae bien y que está de broma. Sino el Joaquín trabajador, comprometido. A veces estará más acertado o no, pero eso transmite mucho, es una referencia para todos. Los minutos que tiene se los gana él, si no estuviera bien jugaría menos minutos, pero no es el caso”, señaló Setién sobre el portuense en los medios oficiales del club.