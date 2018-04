Atlético de Madrid La afición del Atlético clama contra el nuevo escudo Una parte de la grada pidió volver al anterior emblema. Gabi les lanzó un guiño al finalizar el encuentro: «Al aficionado hay escucharle»

A 40 metros de altura y con 338 metros cuadrados, ondea en el Wanda Metropolitano la bandera más grande jamás izada en España. La tela en cuestión porta los característicos colores rojiblancos del Atlético de Madrid y el que es, desde hace menos de un año, el nuevo escudo del club. Sin embargo, pese al tamaño y grandiosidad de tal emblema, parte de la afición colchonera sigue sin sentir ese nuevo símbolo tanto como el anterior.

El actual escudo del Atlético de Madrid fue presentado en diciembre de 2016, si bien no fue hasta julio de 2017 cuando el club lo adoptó de manera oficial. Desde su estreno, el debate no ha cesado entre la afición. Ya el Vicente Calderón fue testigo de los primeros cánticos contrarios al cambio. Un año después, el Wanda Metropolitano los volvió a presenciar el pasado fin de semana en el partido contra el Deportivo.

En una temporada de grandes novedades con el traslado al nuevo estadio, el cambio de escudo fue una apuesta arriesgada por parte del club. A día de hoy, esta decisión sigue provocando fuertes discrepancias entre los atléticos. Sin ir más lejos, una propuesta en Change.org ha reunido, de momento, más de 20.000 firmas que reclaman volver al anterior emblema. Además, las redes sociales también se han pronunciado al respecto, colocándose el hashtag #ElEscudoNoSeToca o #EsteEsNuestroEscudo entre los TT de Twittter en varias ocasiones.

El último episodio que ha avivado el debate lo ha protagonizado nada más y nada menos que el capitán del equipo. Preguntado sobre los cánticos, Gabi lanzó un guiño a su afición: «Son muchos cambios. Cuando a la gente le cambias tantas cosas, al final no se identifica con nada. Al aficionado hay que apoyarle, escucharle y ayudarle. Siempre ha habido una unión, creo que se puede llegar a un entendimiento para estar todos felices en el club de nuestra vida».

La decisión, eso sí, corresponde a la entidad. Hasta ahora, la apuesta por el nuevo escudo ha sido fuerte y no ha habido indicios desde el club de dar marcha atrás. Existe, no obstante, una opción que podría contentar a ambas partes, y que no sería la primera vez que ocurre en el fútbol. Equipos como el Milan o la Roma conviven con dos escudos. Otras entidades, como el Leeds United o el Real Zaragoza, sí que dieron marcha atrás una vez presentaron el que iba a ser su nuevo emblema.