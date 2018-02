La Liga El Atlético sigue sin saber lo que es tirar un penalti en Liga Desde hacía 42 años no se daba un caso en el que, con 22 partidos jugados, a un equipo no le hayan concedido una pena máxima

CARLOS TRISTÁN

«Si lo de Godín no es penalti, nos tienen que matar a uno para que lo piten». Así de rotundo habló Diego Simeone en la rueda de prensa posterior al partido contra el Valencia. El defensa uruguayo tuvo que abandonar el terreno de juego tras un choque con Neto en el que perdió tres dientes. El portero valencianista salió con los puños e impactó con ellos en la cara del rojiblanco, sin llegar a tocar el balón en ningún momento. El árbitro no vio penalti en la acción.

Tras el partido del domingo, el Atlético de Madrid sigue siendo el único equipo de la Liga al que aún no le han señalado un penalti a favor esta temporada. Hay que remontarse a la jornada 32 de la pasada campaña, en el encuentro contra Osasuna, para recordar la última pena máxima de la que dispusieron los rojiblancos. Un dato que hasta ahora soprendía dentro del club, pero que comienza a inquietar en vista de acciones como la del encuentro contra el Valencia.

A las palabras de Simeone se sumaron las de otros jugadores como Saúl. El canterano, preguntado sobre la acción, dijo lo siguiente: «Al final, en el campo lo que hemos visto es que le han dado un golpe muy fuerte, el balón incluso ya había pasado, creo que el portero ha salido a destiempo y creo que es penalti claro la verdad. Desde el campo se ha visto así».

Con 22 jornadas disputadas, el Atlético de Madrid no sabe lo que es lanzar desde los once metros en el campeonato liguero. Según apunta Pedro Martín en la Cadena COPE, una situación así no se daba en el fútbol español desde hace 42 años. El Betis fue el conjunto que aquella temporada, la 75/76, experimentó un aislamiento del punto de penalti como el de los rojiblancos este año.