Vietto apunta al Valencia El argentino se reencontrará con Marcelino, con quien ya coincidió en su etapa en el Villarreal

Luciano Vietto tiene pie y medio fuera del Atlético de Madrid. Después de una primera parte de la temporada en la que no ha alcanzado su mejor nivel, y tras la incorporación de Diego Costa y Vitolo a las filas rojiblancas, el delantero argentino cambiará de aires en este mercado invernal. Su nuevo destino apunta a Mestalla, donde se reencontrará en el Valencia con Marcelino, quien ya coincidió con él en su etapa en el Villarreal.

Este miércoles, está previsto que el delantero viaje a Valencia para pasar el reconocimiento médico, después de que su agente cerrara la operación. Pese a que en un principio fue el Sporting de Portugal el que se interesó por los servicios de Luciano Vietto, la aparición de Marcelino en el último momento hizo cambiar de idea al jugador. El todavía rojiblanco pasará a formar parte de las filas valencianistas después de que el conjunto che abone cerca de dos millones en concepto de cesión y asuma la parte proporcional de la ficha del jugador. Además, el Valencia se reserva una opción de recompra no obligatoria de entre 12 y 15 millones de euros. Vietto no podrá enfrentarse al Atlético en la segunda vuelta, al existir en el contrato la "cláusula del miedo".

Simeone se deshace en elogios hacia Vietto

Preguntado en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey frente al Lérida sobre el asunto, Diego Pablo Simeone lamentó la marcha del jugador: "He hablado con Luciano. Me da bronca su salida porque no le ha acompañado el gol en un equipo que no espera. Ha sido uno de nuestros mejores futbolistas. Lo quiero mucho como chico y es un futbolista extraordinario. Es una pena que no haya podido materializar todo su juego en goles", dijo. El delantero se marchará del club tras haber disputado diez partidos esta temporada, siete de ellos como titular, sin haber tenido suerte de cara puerta en ninguno de ellos.

Reencuentro con Marcelino

Una de la figuras más importantes en la carrera de Luciano Vietto es, sin duda, la de Marcelino García Toral. El técnico asturiano confió plenamente en él durante la temporada 2014-2015, en la que el conjunto amarillo logró una sexta plaza gracias, en parte, a los diecisiete goles que metió el argentino. Fue precisamente esa gran campaña la que hizo que Diego Pablo Simeone pusiera sus ojos en él, fichando al término de esta por el conjunto rojiblanco. Casi tres temporadas después, todo hace indicar que ambos se reencontrarán, esta vez en un Valencia que está demostrando grandes cosas de la mano de Marcelino.