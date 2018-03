Atlético-Deportivo Simeone: «Me encontré a Dybala en un restaurante, charlé con él y no hubo mucho más» El entrenador del Atlético lamentó el revuelo formado por su encuentro con el delantero de la Juventus en Madrid

EFE

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado que se encontró la pasada semana con su compatriota Paulo Dybala, delantero del Juventus, en un restaurante, charló con él, le dijo lo que pensaba de él, que es «un excelente futbolista», y «no hubo mucho más».

«Es una pena que haya veces que la información no sea buena, porque, al no ser buena, obviamente se descree de mucha gente del periodismo, que no tiene que ser así, pero la información, al no ser clara y buena, y no tener imágenes de nada, mezclan y se confunden. Eso no es bueno, pero vivimos en un mundo que hay que convivir con esta situación», valoró el técnico este sábado en rueda de prensa.

Él estaba cenando con dos amigos y yo estaba cenando solo y no hubo mucho más»

«Está claro que sí me encontré a Dybala en un restaurante, estuvimos charlando y le dije lo que pensaba de él, que es un excelente futbolista. Él estaba cenando con dos amigos y yo estaba cenando solo y no hubo mucho más. Después, que algunos periodistas busquen desenfocar esta situación...», prosiguió Simeone.

«Eso ya saben ustedes que conviven con gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Ojalá haya más periodistas que den mejor información, porque el mundo depende mucho de la información y me alegra cuando la información es buena», explicó sobre ese encuentro con Dybala de la pasada semana en un restaurante madrileño.

En lo deportivo, el croata Sime Vrsaljko se entrenó este sábado al margen para probarse de unas molestias en los isquiotibiales y después no entró en la convocatoria contra el Deportivo, por lo que el canterano Carlos Isaac debutará y suplirá su baja en el lateral derecho.